СБУ нашла 800 кг серебра во время обысков в конвертационном центре
Группировка занималась переводом криптовалюты в наличные.
Служба безопасности Украины изъяла 800 кг серебра во время обысков в конвертационном центре.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
Конвертцентр действовал через специальные сайты и телеграм-каналы, позволяя переводить криптовалюту в наличные в особо крупных размерах. Операции проходили через роSSийские электронные платежные системы без идентификации клиентов и уплаты налогов в бюджет Украины.
Следствие установило, что группировка провела финансовых операций на 240 млн гривен, 65 млн из которых - связаны с отмыванием средств. СБУ не исключает, что эти деньги могут вести к террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР", потому что клиентами "конверта" были в том числе жители оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей, а также граждане стран СНГ, в частности, РоSSии.
Для легализации денег скупалась недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы.
Во время обысков в Киеве и Харькове СБУ нашла более 43 млн гривен, свыше 800 кг серебра в слитках, документы, подтверждающие проведение операций.
Зарегистрировано уголовное дело по ст. 190 (мошенничество) и 209 (отмывание денег) Уголовного кодекса Украины.