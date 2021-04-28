СБУ нашла 800 кг серебра во время обысков в конвертационном центре

Группировка занималась переводом криптовалюты в наличные.

Служба безопасности Украины изъяла 800 кг серебра во время обысков в конвертационном центре.

Об этом сообщается на сайте СБУ .

Фото: ssu.gov.ua

Конвертцентр действовал через специальные сайты и телеграм-каналы, позволяя переводить криптовалюту в наличные в особо крупных размерах. Операции проходили через роSSийские электронные платежные системы без идентификации клиентов и уплаты налогов в бюджет Украины.

Следствие установило, что группировка провела финансовых операций на 240 млн гривен, 65 млн из которых - связаны с отмыванием средств. СБУ не исключает, что эти деньги могут вести к террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР", потому что клиентами "конверта" были в том числе жители оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей, а также граждане стран СНГ , в частности, РоSSии.

Для легализации денег скупалась недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы.

Во время обысков в Киеве и Харькове СБУ нашла более 43 млн гривен, свыше 800 кг серебра в слитках, документы, подтверждающие проведение операций.

Фото: ssu.gov.ua

Зарегистрировано уголовное дело по ст. 190 (мошенничество) и 209 (отмывание денег) Уголовного кодекса Украины.