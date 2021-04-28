Китайские металлурги призывают власть сдерживать цены на железную руду

Китайская ассоциация черной металлургии CISA заявила во вторник, что быстро растущие цены на железную руду "необоснованные", и металлургическая промышленность должна усилить использование ресурсов как внутри страны, так и за рубежом, а также требовать улучшений правил для фьючерсного рынка.



"Мы считаем, что предложение сильно сконцентрировано и рыночный механизм не работает, поэтому мы призываем власти играть более активную роль в случае сбоя рынка", - заявил Луо Тиецзюнь, вице-президент Китайской ассоциации черной металлургии на отраслевой конференции.



Призывы к мерам по сдерживанию цен на железную руду звучат в связи с продолжающимся ростом внутренних цен на сталь, подпитываемым импортными ценами на железную руду.



К концу марта индекс цен на сталь в Китае вырос до 136,28 пункта, что на 9,44% больше, чем в начале года, как показали данные, опубликованные CISA во вторник.



Аналитики считают, что непрерывный рост цен был вызван множеством факторов, включая спрос, резкий рост цен на импортируемую железную руду, восстановление на международном рынке и завышение мировых цен на сырьевые товары из-за политики смягчения денежно-кредитной политики США .



Министерство окружающей среды КНР пообещало направить специальные группы в сектор черной металлургии и усилить надзор и поддержку, сказал правительственный чиновник на брифинге в среду, не упомянув, какие комбинаты или какие места они посетят.



Наиболее торгуемые фьючерсы на железную руду на Далянской товарной бирже с поставкой в ??сентябре упали на 1% до 1139 юаней (примерно 175,59 доллара) за тонну.



По данным консалтинговой компании SteelHome, спотовые цены на железную руду с 62% -ным содержанием железа для поставки в Китай во вторник выросли на 4 доллара до 194,5 доллара за тонну по сравнению с предыдущим торговым днем.



"Цены на железную руду выросли из-за пополнения запасов перед праздником Дня труда ... также выросли из-за повышения рентабельности стали в Китае", - пишут аналитики Commonwealth Bank Commodities.



