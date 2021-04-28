"Укрзализныця" начала поиск нового главы правления

Наблюдательный совет запустил конкурсную процедуру.

"Укрзализныця" начала поиск нового главы правления
Фото: Александр Рудоманов

Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" решил начать конкурсный отбор на должность главы правления компании.

На сайте УЗ сообщается, что для этого планируется привлечь профессионального консультанта по подбору управленческого персонала (во время прошлого конкурса это была фирма Boyde).

"Наблюдательный совет принял решение начать конкурсный отбор кандидата на должность постоянного главы правления АО «Укрзализныця» и с этой целью поручил правлению осуществить подготовительные действия для привлечения профессионального консультанта по отбору персонала", - говорится в сообщении.

Напомним, что предыдущий конкурс на должность главы правления УЗ состоялся в 2020 году. Выиграл его Владимир Жмак, который тогда занимал должность члена наблюдательного совета аэропорта "Борисполь".

Он возглавлял железную дорогу менее семи месяцев, и в марте 2021 года правительство уволило Жмака по представлению наблюдательного совета.

Сейчас компанию в статусе и.о. возглавляет член правления Иван Юрик.

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