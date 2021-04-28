Цены на г/к рулон в США приводят к остановке производства

Цены на г/к рулон в США приводят к остановке производства

Цены на горячекатаный рулон (HRC) в США продолжают расти из-за высокого спроса и ограниченного предложения. Спрос остается повышенным, несмотря на исторически высокие уровни цен и постоянные остановки производства автомобилей, связанные с нехваткой полупроводников.

Еженедельный индекс цен на горячекатаный рулон от Argus вырос за неделю на 64,25 долл. на тонне, до 1460 долл. франко-завод. При этом сроки выполнения заявок на прокат сократились до 6-8 недель с 6-9 недель.

Сообщается, что некоторые штамповочные заводы из-за сокращений работают на половину своей мощности.

Разница между бушелинговым ломом, поставленным на заводы Среднего Запада США, и отпускными ценами на горячекатаную сталь за прошлую неделю выросла на 7,2%, до 957,77 долл. на тонне. Спред оказался более чем в четыре раза выше, чем год назад, когда он составлял 227,45 долл. на тонне.

МинПром по материалам Металлургпром

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