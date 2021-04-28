В Украине введут налог на импортные розы
В Украине введут специальный налог на цветы. Нововведение коснется не всех растений, а только свежесрезанных импортных роз. Экспортеры рассказали, на сколько после введения пошлины повысится стоимость цветов.
Импортерам придется платить 56%-й налог, чтобы продавать цветы в Украине. Соответствующие правила будут действовать в течение трех лет. Ставку налога обещают постепенно снизить до 36%.
Как отмечают эксперты, за последние три года поставки в Украину импортных роз выросли на 70%. На сегодняшний день отечественные цветоводы не в состоянии противостоять зарубежным ценам и все чаще несут финансовые потери. Именно поэтому было принято решение ввести налог на зарубежные цветы, чтобы поддержать украинские розовые хозяйства.
Налог на импортные розы введен с целью поддержать отечественного производителя, помочь ему расширить собственное производство и увеличить количество рабочих мест в цветочной индустрии.
Налог на импорт роз в Украине не будет распространятся на 60 государств, среди которых Азербайджан, Армения, Ангола, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Гаити, Исландия, Казахстан, Камбоджи, Либерия, Непал, Норвегия, Судан, Таджикистан, Узбекистан, Черногория, Швейцария и другие.
На сегодняшний день отечественные розы можно купить от 25 грн за штуку, импортные стоят от 40 грн и выше.