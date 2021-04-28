В Украине введут налог на импортные розы

В Украине введут специальный налог на цветы. Нововведение коснется не всех растений, а только свежесрезанных импортных роз. Экспортеры рассказали, на сколько после введения пошлины повысится стоимость цветов.

Импортерам придется платить 56%-й налог, чтобы продавать цветы в Украине. Соответствующие правила будут действовать в течение трех лет. Ставку налога обещают постепенно снизить до 36%.

Как отмечают эксперты, за последние три года поставки в Украину импортных роз выросли на 70%. На сегодняшний день отечественные цветоводы не в состоянии противостоять зарубежным ценам и все чаще несут финансовые потери. Именно поэтому было принято решение ввести налог на зарубежные цветы, чтобы поддержать украинские розовые хозяйства.