Великобритания начала официальное расследование ситуации с Liberty Steel

Великобритания начала официальное расследование ситуации с Liberty Steel

Комитет по стратегии бизнеса, энергетики и промышленности (BEIS) парламента Великобритании рассмотрит влияние краха кредитора на Liberty Steel, ее клиентов и примерно 3000 сотрудников в Великобритании, которые могут оказаться под угрозой увольнения, если компания не найдет альтернативного финансирования. Об этом сообщает издание The Guardian.

Сообщается что для дачи показаний комитет планирует вызвать миллиардера, владельца GFG Alliance Санджива Гупту, который в настоящее время находится в Дубае, а также основателя Greensill Capital Лекса Гринсилла.

"Крах Greensill Capital и последующие проблемы с финансированием, затронувшие GFG Alliance, поставили под угрозу тысячи рабочих мест в Liberty Steel", - сказал председатель комитета Даррен Джонс.

Основной задачей комитета будет изучение вопроса предоставления финансовой поддержки металлургическим заводам Гупты и разработка адекватных систем сдержек и противовесов в обмен на поддержку от правительства.

Представитель Liberty Steel прокомментировал: "Liberty Steel полностью поддержит расследование комитета и надеется внести свой вклад в работу комитета по обеспечению устойчивого будущего для сталелитейной промышленности Великобритании и квалифицированных рабочих мест, местных сообществ и важнейших цепочек поставок, которые от нее зависят".

МинПром


МинПром по материалам Металлургпром

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