?Главный киевский офис обанкротившегося банка Фурсина выставили на продажу за 100 млн гривен

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на продажу главный киевский офис Мисто Банка, который обанкротился в конце 2020 года.

Об этом сообщается на сайте Фонда.

Офисное помещение находится в историческом и деловом центре столицы - в Нестеровском переулке возле Львовской площади. Он занимает четыре этажа фасадного помещения в 22-этажном доме премиум-класса.

Стартовая цена лота - 100,15 млн грн. Торги пройдут по английской модели аукциона, открыто и прозрачно.

Напомним, что Мисто Банк принадлежал бывшему народному депутату от Партии регионов Ивану Фурсину.

В декабре 2020 года Национальный банк признал банк Фурсина неплатежеспособным в связи со значительным уменьшением капитала, к которому привела потеря одного из основных активов - предприятия по переработке сои в Херсонской области. Балансовая стоимость объекта недвижимости составляла более 271 млн грн (почти 17% от всех активов банка). В результате потери объекта капитал банка упал ниже нормативного уровня.

Мисто Банк был небольшим банком, его доля составляла 0,1% от чистых активов платежеспособных банков.