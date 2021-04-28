Главный киевский офис обанкротившегося банка Фурсина выставили на продажу за 100 млн гривен
Помещение находится возле Львовской площади.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на продажу главный киевский офис Мисто Банка, который обанкротился в конце 2020 года.
Об этом сообщается на сайте Фонда.
Офисное помещение находится в историческом и деловом центре столицы - в Нестеровском переулке возле Львовской площади. Он занимает четыре этажа фасадного помещения в 22-этажном доме премиум-класса.
Стартовая цена лота - 100,15 млн грн. Торги пройдут по английской модели аукциона, открыто и прозрачно.
Напомним, что Мисто Банк принадлежал бывшему народному депутату от Партии регионов Ивану Фурсину.
В декабре 2020 года Национальный банк признал банк Фурсина неплатежеспособным в связи со значительным уменьшением капитала, к которому привела потеря одного из основных активов - предприятия по переработке сои в Херсонской области. Балансовая стоимость объекта недвижимости составляла более 271 млн грн (почти 17% от всех активов банка). В результате потери объекта капитал банка упал ниже нормативного уровня.
Мисто Банк был небольшим банком, его доля составляла 0,1% от чистых активов платежеспособных банков.