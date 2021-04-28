ОАЭ увеличит производство алюминия

ОАЭ увеличит производство алюминия

Компания Emirates Global Aluminium (EGA) из ОАЭ завершила первый этап проекта расширения производительности своего крупнейшего алюминиевого завода Al Taweelah.

На первой электролизной линии предприятия были введены в строй 26 новых ячеек, что позволит нарастить производительность на 30 тыс. т металла в год.

До конца текущего года такие же дополнения запланированы и для двух других электролизных линий завода. В совокупность объем выпуска алюминия возрастет на 78 тыс. т в год. При этом компания использует собственную технологию, разработанную в ОАЭ,

Как заявляет генеральный директор EGA Абдулнассер бен Калбан, реализация этого проекта позволит устранить одно из узких мест в производственной цепочке. При этом компания и далее будет расширять производство алюминия, потребность в котором увеличивается во всем мире.

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