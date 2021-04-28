ОАЭ увеличит производство алюминия

Компания Emirates Global Aluminium (EGA) из ОАЭ завершила первый этап проекта расширения производительности своего крупнейшего алюминиевого завода Al Taweelah.



На первой электролизной линии предприятия были введены в строй 26 новых ячеек, что позволит нарастить производительность на 30 тыс. т металла в год.



До конца текущего года такие же дополнения запланированы и для двух других электролизных линий завода. В совокупность объем выпуска алюминия возрастет на 78 тыс. т в год. При этом компания использует собственную технологию, разработанную в ОАЭ ,



Как заявляет генеральный директор EGA Абдулнассер бен Калбан, реализация этого проекта позволит устранить одно из узких мест в производственной цепочке. При этом компания и далее будет расширять производство алюминия, потребность в котором увеличивается во всем мире.