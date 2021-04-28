"Укрпочта" сократила срок доставки посылок с Китая

"Укрпочта" сократила срок доставки товаров с международного сайта Joom в свои отделения по Украине. Теперь ждать посылки украинцы будут не дольше 2 недель, рассказали в пресс-службе компании.

Срок доставки посылок сократится благодаря прямым грузовым рейсам, организованным авиакомпанией Windrose Airlines и перевозчиком Globe Air Cargo. Теперь в течение 14 дней с момента их прибытия в Гонконг посылки доставят в любой населенный пункт Украины уже вместе с таможенным оформлением.

Заказчики в свою очередь смогут отслеживать статус доставки всех своих покупок через мобильное приложение или чат-боты почты, на официальном сайте компании и в "личном кабинете" Joom.

Кроме того, через Украину посылки з Joom будут ехать получателям в Беларусь и Молдову. "Укрпочта" теперь выступает партнером по дистрибуции консолидированных партий заказов Joom через аэропорт "Борисполь" как транзитный хаб.

Уже более трех лет "Укрпочта" доставляет украинцам посылки с китайского маркет-плейса, но только в этом году украинские экспортеры получили возможность выйти из Joom на мировой рынок, создав на мировом сайте свои онлайн-магазины. Благодаря этому были налажены перевозки.