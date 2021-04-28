"Укрпочта" сократила срок доставки посылок с Китая

"Укрпочта" сократила срок доставки товаров с международного сайта Joom в свои отделения по Украине. Теперь ждать посылки украинцы будут не дольше 2 недель, рассказали в пресс-службе компании.

“Укрпочта“ сократила срок доставки посылок в свои отделения

Срок доставки посылок сократится благодаря прямым грузовым рейсам, организованным авиакомпанией Windrose Airlines и перевозчиком Globe Air Cargo. Теперь в течение 14 дней с момента их прибытия в Гонконг посылки доставят в любой населенный пункт Украины уже вместе с таможенным оформлением.

Заказчики в свою очередь смогут отслеживать статус доставки всех своих покупок через мобильное приложение или чат-боты почты, на официальном сайте компании и в "личном кабинете" Joom.

“Укрпочта“ сократила срок доставки посылок в свои отделения

Кроме того, через Украину посылки з Joom будут ехать получателям в Беларусь и Молдову. "Укрпочта" теперь выступает партнером по дистрибуции консолидированных партий заказов Joom через аэропорт "Борисполь" как транзитный хаб.

Уже более трех лет "Укрпочта" доставляет украинцам посылки с китайского маркет-плейса, но только в этом году украинские экспортеры получили возможность выйти из Joom на мировой рынок, создав на мировом сайте свои онлайн-магазины. Благодаря этому были налажены перевозки.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Запорожсталь профинансировала строительство кислородной станции в областной больницеЗапорожсталь профинансировала строительство кислородной станции в областной больнице
Google вошел в топ-25 крупнейших налогоплательщиков в УкраинеGoogle вошел в топ-25 крупнейших налогоплательщиков в Украине
Турбоатом поставит для Запорожской АЭС конденсатор за 500 млн грнТурбоатом поставит для Запорожской АЭС конденсатор за 500 млн грн
Налог на продажу недвижимости в Украине хотят сделать вышеНалог на продажу недвижимости в Украине хотят сделать выше
Крупнейшая турецкая криптобиржа Thodex банкрот. Основатель бежал из страныКрупнейшая турецкая криптобиржа Thodex банкрот. Основатель бежал из страны
Блок рекламы


Похожие новости
Промпредприятия Китая за 3 месяца нарастили прибыль на 137%Промпредприятия Китая за 3 месяца нарастили прибыль на 137%
Украина сократила экспорт зерновыхУкраина сократила экспорт зерновых
Украинский сервис доставки Rocket запустили в НидерландахУкраинский сервис доставки Rocket запустили в Нидерландах
В 1 квартале 2021 года объем ВВП Китая увеличился на 18,3%В 1 квартале 2021 года объем ВВП Китая увеличился на 18,3%
Liberty Steel пропустила сроки подачи налоговой отчетностиLiberty Steel пропустила сроки подачи налоговой отчетности
В Италии озаботились защитой металлургии от интересов КитаяВ Италии озаботились защитой металлургии от интересов Китая
Самый большой штраф в истории Китая спровоцировал скачок акций Alibaba на 8% — СМИСамый большой штраф в истории Китая спровоцировал скачок акций Alibaba на 8% — СМИ
Украина сократила импорт газа на 83%Украина сократила импорт газа на 83%
Центробанк Китая разрешил тестировать цифровой юань для трансграничных платежейЦентробанк Китая разрешил тестировать цифровой юань для трансграничных платежей
Bloomberg: быстрее всех после пандемии восстановятся экономики США и КитаяBloomberg: быстрее всех после пандемии восстановятся экономики США и Китая
Последние новости
Подгружаем последние новости