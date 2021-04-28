Украина рассчитывает получить от ЕС 600 млн евро до сентября

Министерство финансов надеется выполнить условия программы и получить второй транш финансовой помощи от ЕС в размере 600 млн евро до сентября 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что сегодня министр финансов Сергей Марченко встретился с руководителем Группы Еврокомиссии по поддержке Украины, заместителем гендиректора Генерального директората по вопросам политики соседства и переговоров по расширению ЕС Катариной Матерновой. В рамках встречи были обсуждены шаги сотрудничества Минфина и Европейской комиссии.

"Мы благодарны Европейской комиссии за поддержку и за помощь в декабре 2020 года - получение первого транша в объеме 600 млн евро. В настоящее время Правительство Украины и Министерство финансов делают все возможное для выполнения условий нашей программы и получения второго транша от ЕС в сентябре 2021 года", - сказал Марченко.

Для получения второго транша (600 млн евро) украинская сторона должна выполнить ряд обязательств путем проведения реформ в таких сферах: управление государственными финансами, надлежащее управление и верховенство права, улучшение бизнес-климата, секторальные реформы и государственные предприятия.

Напомним, Украина 26 апреля объявила о прайсинге нового выпуска еврооблигаций на сумму $1,25 млрд с погашением в 2029 году. Доходность нового выпуска установлена на уровне 6,875% годовых. Привлеченные средства будут использованы для финансирования общих бюджетных назначений.