Украина рассчитывает получить от ЕС 600 млн евро до сентября

Для получения второго транша (600 млн евро) украинская сторона должна провести ряд реформ.

Украина рассчитывает получить от ЕС 600 млн евро до сентября
Фото: Макс Требухов

Министерство финансов надеется выполнить условия программы и получить второй транш финансовой помощи от ЕС в размере 600 млн евро до сентября 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что сегодня министр финансов Сергей Марченко встретился с руководителем Группы Еврокомиссии по поддержке Украины, заместителем гендиректора Генерального директората по вопросам политики соседства и переговоров по расширению ЕС Катариной Матерновой. В рамках встречи были обсуждены шаги сотрудничества Минфина и Европейской комиссии.

"Мы благодарны Европейской комиссии за поддержку и за помощь в декабре 2020 года - получение первого транша в объеме 600 млн евро. В настоящее время Правительство Украины и Министерство финансов делают все возможное для выполнения условий нашей программы и получения второго транша от ЕС в сентябре 2021 года", - сказал Марченко.

Для получения второго транша (600 млн евро) украинская сторона должна выполнить ряд обязательств путем проведения реформ в таких сферах: управление государственными финансами, надлежащее управление и верховенство права, улучшение бизнес-климата, секторальные реформы и государственные предприятия.

Напомним, Украина 26 апреля объявила о прайсинге нового выпуска еврооблигаций на сумму $1,25 млрд с погашением в 2029 году. Доходность нового выпуска установлена на уровне 6,875% годовых. Привлеченные средства будут использованы для финансирования общих бюджетных назначений.

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