Рада одобрила в первом чтении запрет рекламы электронных сигарет

Верховная Рада приняла за основу законопроект №4212 об изменениях в статью 22 закона "О рекламе" относительно рекламы электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

"За" проголосовали 284 народных депутата, передает пресс-служба парламента.

"Авторы законопроекта, руководствуясь приоритетностью обеспечения сохранения здоровья нации, учитывая отсутствие альтернативных путей решения проблемы, предлагают запретить рекламу электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах", - говорится в сообщении.

Согласно законопроекту, рекламу таких изделий предусмотрено заменить социальной антирекламой.

В частности, рекламодатели алкогольных напитков и табачных изделий, е-сигарет, жидкостей, используемых в них, обязаны направлять на производство и распространение социальной рекламы о вреде табакокурения, потребления е-сигарет и злоупотребления алкоголем не менее 5% средств, потраченных ими на распространение рекламы своей продукции в пределах Украины.

Распорядители этих средств ежеквартально обнародуют отчет по их использованию.

Напомним, в Украине запретили продажу электронных сигарет украинцам до 18 лет. Соответствующий закон 1 января вступил в силу.