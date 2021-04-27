На ОВГЗ-аукционах Минфин привлек в госбюджет почти 10,4 миллиарда

Министерство финансов на аукционах сегодня, 27 апреля, привлекло в бюджет 10,362 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа. Об этом сообщает пресс-служба министерства на официальном сайте.

Фото: kr.informator.ua

Что предлагалось

Сегодня на ОВГЗ-аукционах были размещены все запланированные гривневые и номинированные в долларах и евро облигации внутреннего государственного займа.

К размещению предлагались гривневые ОВГЗ со сроком обращения 154 дня, 378, 574, 756 и 1120 дней.

Бумаги в долларах имеют сроки обращения 281 день, а в евро — 295 дней.

Сколько привлекли

От размещения государственных ценных бумаг в госбюджет было привлечено почти 10,4 млрд грн с такой средневзвешенной доходностью:

119,87 млн грн — под 9,00% с погашением 29.09.21;

5,73 млрд грн — под 11,20% с погашением 11.05.22;

1,21 млрд грн — под 11,30% с погашением 23.11.22;

436,33 млн грн — под 11,96% с погашением 24.05.23;

859,9 млн грн — под 12,28% с погашением 22.05.24;

$21,46 млн — под 3,70% с погашением 03.02.22;

41,97 млн евро — под 2,50% с погашением 17.02.22.

Как изменилась доходность

От размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в государственный бюджет было привлечено 8,352 млрд грн. Средневзвешенная доходность 6-месячных ОВГЗ составила 9,00%, годовых — 11,20%, 1,5-летних — 11,30%, 2-летних — 11,96%, 3-летних — 12,28%.

В свою очередь, от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ было привлечено $ 21 млн и € 42 млн. Средневзвешенная ставка доходности по ОВГЗ, номинированных в долларах, составила 3,7%, в евро — 2,5%.

По всем выпускам ОВГЗ спрос был удовлетворен, кроме краткосрочных, которые Минфин ограничил лимитом в 500 тыс. Шт.

Ранее

В апреле Минфин привлек на ОВГЗ-аукционах:

6 апреля — 1,1 млрд грн;

13 апреля — 1,59 млрд грн;

20 апреля — 4,59 млрд грн.

На мартовских аукционах в бюджет было привлечено 46,5 млрд грн.

В январе-феврале 2021 года Минфин привлек в госбюджет 61,9 млрд грн, $419 млн и 70 млн евро за счет размещения ОВГЗ.

В 2020 году Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 258,8 млрд грн, $3,9 млрд и 845 млн евро за счет размещения ОВГЗ.