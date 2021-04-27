Разработчик вакцины AstraZeneca планирует провести IPO на NASDAQ

Компания Vaccitech, разработавшая вакцину от covid-19 для AstraZeneca, планирует провести IPO в США . Об этом сообщает Bloomberg.

Подготовка к IPO

Оценка Vaccitech может составить $613 млн, компания собирается предложить 6,5 млн акций по $18 за штуку. Vaccitech уже подала документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).

Предполагается, что листинг пройдет на NASDAQ и компания будет торговаться под тикером VACC.

Куда потратят деньги

Деньги, привлеченные от выхода на биржу, компания собирается направить на разработку вакцин против вируса гепатита B, вируса папилломы человека и рака простаты.

Биотехи на NASDAQ

Как пишет РБК, некоторые биотехи из Европы уже котируются на NASDAQ, и многие инвесторы считают данную площадку лучшей для размещения акций высокотехнологичных компаний.

Например, в 2018 году на бирже дебютировали Autolus Therapeutics и Orchard Therapeutics — они занимаются генной инженерией.

В 2019 году на NASDAQ вышел партнер Pfizer — BioNTech. Цена его ADR подскочила почти в десять раз по сравнению с листингом.