Компании КНР начинают платить сотрудникам зарплату в цифровых юанях

Народный банк Китая (НБК) продолжает расширять сферу использования национальной цифровой валюты. Так, китайская компания электронной коммерции JD.com выплатила своим сотрудникам зарплату цифровыми юанями. Об этом сообщает mind.ua со ссылкой на CNBC.

Компании КНР начинают платить сотрудникам зарплату в цифровых юанях
Фото: techcult.com

Как известно, цифровой юань еще не внедрен в масштабах всей страны, но НБК уже провел ряд испытаний в крупных городах Китая. Эти пилотные проекты проводятся в форме лотерей, где цифровые юани в случайном порядке получают жители города. Они могут тратить их только в определенных магазинах. Компания JD.com как раз и принимала участие в этих испытаниях.

Контекст

НБК — центробанк страны — начал работу над цифровой валютой, или e-CNY, еще в 2014 году. Она является способом заменить монеты и наличные деньги в обращении и в первую очередь ориентирована на бытовое использование.

В начале февраля столице Китая выделили около $1,5 млн в рамках ограниченного пробного использования цифровой валюты центрального банка. Чуть позже еще один город — Чэнду на юго-западе Китая — объявил о проведении теста цифрового юаня, в рамках которого жителям раздали национальной криптовалюты на $6 млн.

Цифровой юань в тестовом режиме запускали и в других городах, среди которых Шэньчжэнь и Сучжоу.

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