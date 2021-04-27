В МВД обещают провести инвентаризацию незаконных застроек

В ближайшее время в Украине должна начаться инвентаризация незаконных застроек. Об этом во время заседания Межведомственной рабочей группы по вопросам содействия пострадавшим инвесторам в достройке объектов незавершенного жилищного строительства заявил председатель рабочей группы, заместитель главы МВД Антон Геращенко.

В МВД обещают провести инвентаризацию незаконных застроек
Фото: ain.ua

Что анонсировали в МВД

«Рабочая группа подготовила постановление КМУ „О проведении инвентаризации недостроев“, пока проект прорабатывается в Минрегионе и в ближайшее время будет направлен в КМУ. Именно это постановление выведет в законодательное поле вопрос того, как надо инвентаризировать незаконные застройки, чтобы они отображались в государственном реестре», — сказал Геращенко.

Отмечается, что по поводу недостроев компании Укрбуд была организована встреча с корпорацией Киевгорстрой о передаче в эксплуатацию жилых комплексов.

«Что касается недостроев компании Укрбуд, то ЖК «Демеевский квартал» и «Флагман» изъявили желание изучить вопрос возможной достройки указанных ЖК две строительные компании.

С ними проведены встречи и предоставлена первичная документация для изучения. Компанией «ДТЭК» для ЖК «Демеевский квартал» проведены предварительные расчеты стоимости проектов построения электрической подстанции", — добавил он.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что ЖК «Эврика», «Патриотика» и «Аатриотика на озерах», достроит ООО «Столица Групп «. Меморандум о завершении строительства этих объектов подписан 7 апреля.

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