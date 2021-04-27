Госэкоинспекция выписала 4,6 млн грн штрафа на плохое топливо на АЗС

Госэкоинспекция выписала 4,6 млн грн штрафа на плохое топливо на АЗС

Государственная экологическая инспекция насчитала 4,6 млн гривень штрафных санкций в сфере рыночного надзора за качеством топлива за первый квартал 2021 года, что почти в 8 раз больше, чем за аналогичный период 2020-го (591 тыс. грн). Как передает Укринформ, об этом сообщила пресс-служба Госэкоинспекции.

"За 3 месяца текущего года Госэкоинспекция осуществила 280 проверок на АЗС и вынесла 498 решений о принятии ограничительных мер. Среди них - устранение формального несоответствия учитывая требования техрегламента и запрет предоставления продукции на рынке", - рассказал председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малёваный.

Он отметил, что проверка качества топлива важна ввиду того, что в его состав входят легковоспламеняющиеся и опасные химические вещества. Использование некачественных составляющих или неучтенных присадок представляет огромную угрозу для потребителей.

"Госэкоинспекция проводит усиленные меры контроля в рамках рыночного надзора по поручению Премьер-министра Украины. Каждый территориальный орган ГЭИ осуществляет внеплановые проверки у субъектов хозяйствования, которые занимаются розничной продажей горючего. Результаты этих мероприятий выносятся для обсуждения в межведомственных региональных рабочих группах, которые разрабатывают механизмы дальнейшего контроля", - добавил А.Малёваный.

Все территориальные и межрегиональные подразделения Госэкоинспекции в тестовом режиме работают с системой оперативного взаимного оповещения о продукции, представляющей серьезный риск. Это требование установлено в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины № 1398.

МинПром по материалам Укринформ

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