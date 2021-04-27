Минэкономики пообещало не допустить дефицита дизеля в мае

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства обещает не допустить дефицита дизеля в мае.

Об этом говорится в сообщении министерства по итогам совещания по вопросам баланса дизельного топлива на рынке Украины.

Угроза дефицита возникла из-за остановки поставок из РоSSии и закрытия на ремонт Мозырского нефтеперерабатывающего завода в Беларуси, но министерство уверено, что этого удастся избежать.

"Минэкономики в ежедневном режиме осуществляет мониторинг остатков дизельного топлива. На сегодня месячный объем дизтоплива на рынке Украины является оптимальным и сбалансированным для обеспечения всех необходимых рыночных процессов", - сказал министр Игорь Петрашко.

Участвовавшие в совещании трейдеры сообщили, что на май планируется увеличение поставок дизтоплива в Украину из Беларуси, Литвы, Венгрии, Турции, в том числе путем увеличения поставок морским транспортом.

Министерство договорилось с "Укрзализныцей", что в случае необходимости компания обеспечит дополнительную доставку из портов топлива, ввезенного на территорию Украины морским транспортом.

На сайте УЗ сообщается, что она готова обеспечить вывоз через морские порты до 200 тыс. тонн нефтепродуктов в месяц.

В рабочем парке "Укрзализныци" есть 1300 цистерн, в том числе 952 - для перевозки светлых нефтепродуктов. Еще до 300 цистерн планируется отремонтировать и задействовать в работу в мае-июне.