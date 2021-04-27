В Турции закрылась еще одна криптобиржа

В Турции закрылась еще одна криптобиржа Vebitcoin. Об этом сообщает Reuters.

В Турции закрылась еще одна криптобиржа
Фото: news.crypto.pro

Что известно

Vebitcoin указала на своем веб-сайте, что полностью прекратила всю деятельность после столкновения с финансовыми трудностями и как можно скорее проинформирует клиентов о ситуации.

24 апреля стало известно, что турецкие власти заблокировали внутренние банковские счета Vebitcoin и задержала четырех человек.

Согласно данным CoinGecko, к обвалу Vebitcoin ежедневный торговый оборот составил почти $ 60 млн.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что 23 апреля одна из крупнейших турецких бирж криптовалюты Thodex внезапно прекратила свою работу.

21 апреля Thodex сообщила, что на пять дней прекращаются все операции на бирже. Причиной этого в Thodex назвали передачу части компании внешним инвесторам.

Сейчас власти пытаются найти 27-летнего основателя биржи Фарука Фатиха Озера, который бежал из страны. По данным газеты Haberturk, убытки клиентов могут достигать $ 2 млрд.

Запрет криптовалюты в Турции

16 апреля Центральный банк Турции ввел запрет на использование криптовалюты для оплаты товаров и услуг. Запрет вступит в силу 30 апреля.

Популярность криптовалюты в Турции растет на фоне ослабления турецкой лиры и инфляции. В марте годовая инфляция в стране превысила 16%.

По словам представителя регулятора, использование цифровых денег в платежах может привести к «непоправимому ущербу» для участников таких сделок.

Также в ЦБ заявили, что платежи в криптовалюте могут подорвать доверие к методам и инструментам, которые используются в платежах. Запрет пока не распространяется на торговлю на криптовалютных биржах.

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