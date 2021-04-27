С начала года вклады физлиц в банках — участниках ФГВФЛ выросли на 3,73 миллиарда

По состоянию на 1 апреля 2021 года общая сумма вкладов физических лиц, в т. ч. физических лиц-предпринимателей в банках — участниках Фонда гарантирования вкладов (ФГВФЛ) составила 611,29 млрд грн, что на 3,73 млрд грн больше, чем на 1 января 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

С начала года вклады физлиц в банках — участниках ФГВФЛ выросли на 3,73 миллиарда
Фото: capital.ua

Ключевые показатели

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало апреля 2021 года вклады составили:

  • в национальной валюте — 363,01 млрд грн (+5,65 млрд грн за I квартал);
  • в иностранной валюте — 248,29 млрд грн (-1,92 млрд грн за I квартал).

При осуществлении выплат по вкладам в иностранной валюте они перечисляются в гривну по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка.

Как отметила директор департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков ФГВФЛ Елена Дещеня, в I квартале текущего года динамика вкладных операций характеризуется умеренным приростом. «В основном рост произошел за счет прироста вкладов в национальной валюте (на 1,6%). И хотя гривневый эквивалент вкладов в иностранной валюте уменьшился на 0,8% за счет результатов переоценки, однако фактически вклады в иностранной валюте также выросли (в долларовом эквиваленте прирост составил $55 млн», — подчеркнула она.

Дещеня также пояснила, что основными факторами, повлиявшими на прирост гривневых вкладов в I квартале 2021 года, стали:

  • увеличение минимального уровня заработной платы на 20,0% с начала года (с 5000 грн до 6000 грн);
  • прирост фонда оплаты труда на 15,4 млрд грн, или 9,3%, за январь — февраль 2021 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года;
  • прирост бюджетных выплат на социальную защиту и социальное обеспечение на 8,5 млрд грн, или 16,6%, за январь — февраль 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вклады 98,0% вкладчиков в банках-участниках Фонда не превышают 200 тыс. грн, поэтому полностью подпадают под гарантии Фонда. Общая сумма вкладов составляет 234,94 млрд грн.

Доля ФОП в структуре вкладчиков составляет 3,3%, а сумма их вкладов на 1 апреля 2021 года составила 51,20 млрд грн (8,4% от общей суммы вкладов). Напомним, с 1 января 2017 года под гарантии ФГВФЛ подпадают вклады физических лиц-предпринимателей.

Контекст

По состоянию на 1 апреля 2021 года в реестре участников Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 72 банка.

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