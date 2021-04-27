Рекордно упавший биткоин сегодня снова пошел в рост
В течение 26 апреля котировки криптовалюты биткоин поднялись на 13% - до $53?507 после того, как значение достигло самого низкого за семь недель значения. Об этом сообщает
Что произошло
После того, как курс криптовалюты обвалился, инвесторы воспользовались возможностью приобрести актив по низкой цене, что и повлекло за собой стремительный рост.
По состоянию на 14:00 по Киеву котировки биткоина составляли $53, или +8,07% за сутки. Самое низкое значение ночью (в 00:59 по Киеву) 26 апреля составило $47?272.
По состоянию на 15:05 по Киеву биткоин стоил $53?787.
Стоимость актива продолжает расти.
Как менялся курс биткоина в 2020 году
- В феврале 2020 года на фоне падения мировых фондовых рынков биткоин уверенно рос. 9 февраля цена криптовалюты пересекла отметку в $10 тыс. впервые с октября 2019-го.
- Цена криптовалюты 13 марта 2020 года упала на 32% - до $3915, что было самым низким показателем с марта 2019 года.
- 11 мая 2020 года состоялся «халвинг» биткоина (BTC). Основная задача этого механизма, заложенного в протокол работы сети блокчейна более десяти лет назад — контролировать эмиссию криптовалюты и сдерживать ее инфляцию.
- По состоянию на 28 июля 2020 года биткоин подорожал в три раза. А уже 21 октября 2020 года курс биткоина, который снова обвалился в начале сентября, достиг $12?291 за монету.
- 22 октября 2020 года стоимость биткоина поднялась до годового максимума.
- 4 ноября 2020 года, в день президентских выборов в США, курс биткоина поднялся выше $14 тыс.
- 18 ноября 2020 года стоимость биткоина впервые с декабря 2017 года превысила $18 тыс.
- 16 декабря биткоин установил сразу три рекорда.
- 30 декабря 2020 года курс биткоина поднялся до $29 тыс.
Контекст 2021 года
По состоянию на 8 января 2021 года стоимость биткоина превысила $40 тыс., а 22 февраля 2021 года — уже превысила $58 тыс.
13 апреля 2021 года биткоин в ходе торгов превысил $62,7 тыс., обновив исторический максимум.
23 апреля 2021 года биткоин обвалился до рекордного минимума.