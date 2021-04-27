Рекордно упавший биткоин сегодня снова пошел в рост

В течение 26 апреля котировки криптовалюты биткоин поднялись на 13% - до $53?507 после того, как значение достигло самого низкого за семь недель значения. Об этом сообщает Coindesk .

Фото: cikavoinfo.com

Что произошло

После того, как курс криптовалюты обвалился, инвесторы воспользовались возможностью приобрести актив по низкой цене, что и повлекло за собой стремительный рост.

По состоянию на 14:00 по Киеву котировки биткоина составляли $53, или +8,07% за сутки. Самое низкое значение ночью (в 00:59 по Киеву) 26 апреля составило $47?272.

По состоянию на 15:05 по Киеву биткоин стоил $53?787.

Стоимость актива продолжает расти.

Как менялся курс биткоина в 2020 году

В феврале 2020 года на фоне падения мировых фондовых рынков биткоин уверенно рос. 9 февраля цена криптовалюты пересекла отметку в $10 тыс. впервые с октября 2019-го.

Цена криптовалюты 13 марта 2020 года упала на 32% - до $3915, что было самым низким показателем с марта 2019 года.

11 мая 2020 года состоялся «халвинг» биткоина (BTC). Основная задача этого механизма, заложенного в протокол работы сети блокчейна более десяти лет назад — контролировать эмиссию криптовалюты и сдерживать ее инфляцию.

По состоянию на 28 июля 2020 года биткоин подорожал в три раза. А уже 21 октября 2020 года курс биткоина, который снова обвалился в начале сентября, достиг $12?291 за монету.

22 октября 2020 года стоимость биткоина поднялась до годового максимума.

4 ноября 2020 года, в день президентских выборов в США , курс биткоина поднялся выше $14 тыс.

, курс биткоина поднялся выше $14 тыс. 18 ноября 2020 года стоимость биткоина впервые с декабря 2017 года превысила $18 тыс.

16 декабря биткоин установил сразу три рекорда.

30 декабря 2020 года курс биткоина поднялся до $29 тыс.

Контекст 2021 года

По состоянию на 8 января 2021 года стоимость биткоина превысила $40 тыс., а 22 февраля 2021 года — уже превысила $58 тыс.

13 апреля 2021 года биткоин в ходе торгов превысил $62,7 тыс., обновив исторический максимум.

23 апреля 2021 года биткоин обвалился до рекордного минимума.