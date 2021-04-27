Китайские компании привлекли рекордные $11 миллиардов на фондовых площадках США

С начала года компании Китая привлекли в ходе IPO, а также через последующие продажи акций и выпуск облигаций рекордные $11 млрд. Об этом сообщает Financial Times.

Фото: biz.liga.net

Экспансия на американские фондовые площадки

Китайские компании никогда прежде не размещали свои ценные бумаги на американских биржах столь активно. Это существенно больше, чем в первом квартале 2020 года.

По данным Bloomberg , только через первичное размещение акций на биржах США китайские компании привлекли $6,6 млрд, что также является рекордом.

Среди крупнейших IPO текущего года — размещение производителя электронных сигарет RLX Technology на $1,6 млрд, а также листинг разработчика ПО Tuya на $947 млн.

Рекордные темпы размещения китайских компаний на американских биржах наблюдаются, несмотря на угрозу санкций в отношении китайских компаний. То есть если власти США подозревают их в связи с китайскими военными или правительством, они могут запретить американским компаниям и частным лицам инвестировать в их ценные бумаги. Также согласно принятому в декабре 2020 года закону иностранным компаниям может быть запрещено торговаться на американских биржах, если они не будут выполнять требования по внешнему аудиту, выполняемые американскими компаниями.