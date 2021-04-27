Китайские компании привлекли рекордные $11 миллиардов на фондовых площадках США
С начала года компании Китая привлекли в ходе IPO, а также через последующие продажи акций и выпуск облигаций рекордные $11 млрд. Об этом сообщает Financial Times.
Фото: biz.liga.net
Экспансия на американские фондовые площадки
Китайские компании никогда прежде не размещали свои ценные бумаги на американских биржах столь активно. Это существенно больше, чем в первом квартале 2020 года.
По данным Bloomberg, только через первичное размещение акций на биржах США китайские компании привлекли $6,6 млрд, что также является рекордом.
Среди крупнейших IPO текущего года — размещение производителя электронных сигарет RLX Technology на $1,6 млрд, а также листинг разработчика ПО Tuya на $947 млн.
Рекордные темпы размещения китайских компаний на американских биржах наблюдаются, несмотря на угрозу санкций в отношении китайских компаний. То есть если власти США подозревают их в связи с китайскими военными или правительством, они могут запретить американским компаниям и частным лицам инвестировать в их ценные бумаги. Также согласно принятому в декабре 2020 года закону иностранным компаниям может быть запрещено торговаться на американских биржах, если они не будут выполнять требования по внешнему аудиту, выполняемые американскими компаниями.
В соответствии с этим законом Нью-Йоркская фондовая биржа, например, уже провела делистинг трех китайских государственных компаний — China Telecom, China Mobile и China Unicom. Однако, как отмечают банкиры и юристы по IPO, листинг в США по-прежнему предоставляет китайским группам доступ к рынку с большей глубиной и большим охватом акций, изучаемых аналитиками.