Таскомбанк увеличит портфель ОВГЗ и повысит лимит рефинансирования в НБУ

Таскомбанк увеличит лимит привлечения рефинансирования в НБУ до 10 млрд грн, а также установит лимит на приобретение ОВГЗ на сумму не более 12 млрд грн. Об этом шла речь во время собрания акционеров банка, пишет Finbalance.

Таскомбанк увеличит портфель ОВГЗ и повысит лимит рефинансирования в НБУ
Фото: finclub.net

Что приняли на собрании

23 апреля было принято:

  • повысить лимит привлечения рефинансирования у НБУ до 10 млрд грн
  • повысить максимально возможный размер стоимости активов, передаваемых в залог для Нацбанка качестве обеспечения по рефинансу, до 12 млрд грн.
  • принято решение установить лимит на приобретение ОВГЗ (без учета операций РЕПО) на сумму не более чем 12 млрд грн (срок действия лимита — до 30 апреля 2022).

Напомним

Как писал ранее «Минфин», в тройку лидеров по приросту портфеля ОВГЗ в январе вошли «Банк Восток», Универсал Банк и Таскомбанк.

Банки Сергея Тигипко — Универсал Банк и Таскомбанк — суммарно увеличили портфель госбумаг также на 3,5 млрд грн.

Как известно, ОВГЗ привлекают банки неплохим заработком при минимальном уровне риска. Это — идеальный ликвидный актив для выгодного размещения краткосрочных ресурсов. Гособлигации также хороший вариант диверсификации банковских активов. Однако в условиях дефицита качественных заемщиков на фоне значительного притока ресурсов, ОВГЗ является чуть ли не безальтернативным направлением инвестиций для отечественных банков.

По состоянию на 1 марта 2021 года объем активов Таскомбанк составлял 24,8 млрд грн, в т. ч. ОВГЗ-портфель — 7 млрд грн. Объем обязательств перед НБУ по рефинансу — 3 млрд грн.

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