Таскомбанк увеличит портфель ОВГЗ и повысит лимит рефинансирования в НБУ

Таскомбанк увеличит лимит привлечения рефинансирования в НБУ до 10 млрд грн, а также установит лимит на приобретение ОВГЗ на сумму не более 12 млрд грн. Об этом шла речь во время собрания акционеров банка, пишет Finbalance.

Фото: finclub.net

Что приняли на собрании

23 апреля было принято:

повысить лимит привлечения рефинансирования у НБУ до 10 млрд грн

повысить максимально возможный размер стоимости активов, передаваемых в залог для Нацбанка качестве обеспечения по рефинансу, до 12 млрд грн.

принято решение установить лимит на приобретение ОВГЗ (без учета операций РЕПО) на сумму не более чем 12 млрд грн (срок действия лимита — до 30 апреля 2022).

Напомним

Как писал ранее «Минфин», в тройку лидеров по приросту портфеля ОВГЗ в январе вошли «Банк Восток», Универсал Банк и Таскомбанк.

Банки Сергея Тигипко — Универсал Банк и Таскомбанк — суммарно увеличили портфель госбумаг также на 3,5 млрд грн.

Как известно, ОВГЗ привлекают банки неплохим заработком при минимальном уровне риска. Это — идеальный ликвидный актив для выгодного размещения краткосрочных ресурсов. Гособлигации также хороший вариант диверсификации банковских активов. Однако в условиях дефицита качественных заемщиков на фоне значительного притока ресурсов, ОВГЗ является чуть ли не безальтернативным направлением инвестиций для отечественных банков.