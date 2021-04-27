За неделю банки выдали 709 «доступных» кредитов на 2,2 миллиарда

За последнюю неделю банки выдали по программе «Доступные кредиты» 709 займов на общую сумму 2,2 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

За неделю банки выдали 709 «доступных» кредитов на 2,2 миллиарда
Фото: epravda.com.ua

С момента старта Государственной программы «Доступные кредиты 5?7-9%» уполномоченные банки выдали 14?368 кредитов на общую сумму в 35,8 млрд грн.

Из указанной суммы средства были получены:

  • как рефинансирование предварительно полученных кредитов — 15,654 млрд грн;
  • на инвестиционные цели — 5,112 млрд грн;
  • как антикризисные кредиты — 15,029 млрд грн.

Кто предоставляет заем

На сегодняшний день Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 29 банками:

Ощадбанк Укргазбанк
Приватбанк Укрэксимбанк
банк «Львов» ПУМБ
банк «Альянс» Кредобанк
банк «Восток» Райффайзен Банк Аваль
ОТП Банк ТАСкомбанк
Альфа-Банк банк «Глобус»
Мегабанк МТБ Банк
Поликомбанк Креди Агриколь Банк
КредитВестбанк Агропросперис Банк
банк «Украинский капитал» ПроКредит Банк
Аккордбанк Асвио Банк
Пиреус Банк КИБ
Мета Банк банк «Пивденный»
Радабанк

Контекст

Правительственная программа «Доступные кредиты 5?7-9%» стартовала 1 февраля 2020 года. Предоставление одной из трех возможных ставок по кредиту в рамках этой программы зависит от размера бизнеса заемщика и срока его деятельности.

В апреле прошлого года Кабинет Министров расширил государственную программу «Доступные кредиты 5?7-9%» на бизнес с годовым доходом в 100 млн грн, тогда как ранее соответствующая сумма ограничивалась 50 млн грн. Также правительство увеличило максимальную сумму кредита по программе с 2 млн грн до 3 млн грн.

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