За неделю банки выдали 709 «доступных» кредитов на 2,2 миллиарда
За последнюю неделю банки выдали по программе «Доступные кредиты» 709 займов на общую сумму 2,2 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
С момента старта Государственной программы «Доступные кредиты 5?7-9%» уполномоченные банки выдали 14?368 кредитов на общую сумму в 35,8 млрд грн.
Из указанной суммы средства были получены:
- как рефинансирование предварительно полученных кредитов — 15,654 млрд грн;
- на инвестиционные цели — 5,112 млрд грн;
- как антикризисные кредиты — 15,029 млрд грн.
Кто предоставляет заем
На сегодняшний день Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 29 банками:
|Ощадбанк
|Укргазбанк
|Приватбанк
|Укрэксимбанк
|банк «Львов»
|ПУМБ
|банк «Альянс»
|Кредобанк
|банк «Восток»
|Райффайзен Банк Аваль
|ОТП Банк
|ТАСкомбанк
|Альфа-Банк
|банк «Глобус»
|Мегабанк
|МТБ Банк
|Поликомбанк
|Креди Агриколь Банк
|КредитВестбанк
|Агропросперис Банк
|банк «Украинский капитал»
|ПроКредит Банк
|Аккордбанк
|Асвио Банк
|Пиреус Банк
|КИБ
|Мета Банк
|банк «Пивденный»
|Радабанк
Контекст
Правительственная программа «Доступные кредиты 5?7-9%» стартовала 1 февраля 2020 года. Предоставление одной из трех возможных ставок по кредиту в рамках этой программы зависит от размера бизнеса заемщика и срока его деятельности.
В апреле прошлого года Кабинет Министров расширил государственную программу «Доступные кредиты 5?7-9%» на бизнес с годовым доходом в 100 млн грн, тогда как ранее соответствующая сумма ограничивалась 50 млн грн. Также правительство увеличило максимальную сумму кредита по программе с 2 млн грн до 3 млн грн.