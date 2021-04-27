Промпредприятия Китая за 3 месяца нарастили прибыль на 137%

В январе-марте 2021 года крупные промышленные предприятия Китая, т. е. промышленные предприятия с годовым оборотом каждого от 20 млн юней (более 3 млн долларов США) и выше, получили прибыль на общую сумму в 1,83 трлн юаней, что на 137% больше, чем в том же периоде прошлого года. Таковы последние данные, опубликованные во вторник Государственным статистическим управлением (ГСУ) КНР.



Только в марте прибыль этих предприятий выросла на 92,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и достигла 711,18 млрд юаней, свидетельствуют данные китайского Госстата.



По мнению старшего статистика ГСУ Чжу Хуна, устойчивый рост вышеупомянутых показателей стал возможным благодаря продолжительному восстановлению китайской экономики, а также быстрым темпам роста производства и реализации продукции промышленных предприятий.



Как показывают статистические данные, в январе-марте текущего года добавленная стоимость крупных промышленных предприятий Китая выросла на 24,5% в годовом исчислении, а их доходы от реализации продукции - на 38,7%.



