Компании США отказались от расширения сталеплавильных мощностей

Несмотря на то, что основные производители стали в США , по предварительным данным, получили рекордные доходы и прибыли в первом квартале 2021 г., ни один из них не планирует на ближайшие годы расширения сталеплавильных мощностей.



Это резко контрастирует с поведением американских металлургов в 2018 г. Тогда после введения стальных тарифов и повышения цен на прокат в США ряд компаний приступили к строительству новых заводов и электропечей.



Компания Steel Dynamics, которая достраивает металлургический завод в Техасе, сообщила, что будет увеличивать только выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью. Недавно она объявила о намерении построить две линии цинкования и две — по нанесению полимерных покрытий.



Аналогичную политику проводит корпорация Nucor, которая будет создавать трубное производство на одном из своих заводов. Как заявил генеральный директор Nucor Леон Топалиан, вопрос о расширении выплавки стали перед компанией больше не стоит.



Компания Cleveland-Cliffs, ставшая одним из ведущих производителей стали в США после поглощения AK Steel и большей части мощностей ArcelorMittal USA, намерена потратить полученные сверхприбыли не на дальнейший рост, а на погашение долговых обязательств. Как заявил глава компании Лоренцо Гонсалвеш, не известно, что будет после коронавируса, а отсутствие долгов в любом случае будет полезным.



