В апреле украинцы продали рекордную сумму валюты

Чистая продажа иностранной валюты со стороны населения Украины в апреле достигло 422 млн долл., что является максимальным показателем за последние четыре года. Об этом сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин на странице в Facebook.



По его словам, на фоне деэскалации конфликта на востоке Украины давление на обменный курс гривни на межбанковском рынке ослабло, что обусловило его укрепление на 0,5% по отношению к доллару США . Однако спрос на иностранную валюту со стороны клиентов банков продолжал преобладать над ее предложением как на спотовом, так и на форвардном сегментах рынка.



"Сбалансирование рынка происходило за счет продажи иностранной валюты банками по собственной валютной позиции, поддержку которой предоставляла чистая покупка банками иностранной валюты у физических лиц, чистая продажа которой в апреле достигла 4-летнего максимума (422 млн долл.)", – отметил Б.Данилишин.



Также он добавиил, что Национальный банк третью неделю подряд не участвовал в операциях на валютном рынке ввиду отсутствия избыточного давления на обменный курс гривни.



