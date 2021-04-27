В Австралии хотя реализовать еще один железорудный проект

В Австралии хотя реализовать еще один железорудный проект

Австралийские компании Mineral Resources (MinRes) и Brockman Iron (контролируется китайскими акционерами) создали совместное предприятие для реализации железорудного проекта в Западной Австралии.

Компании объединили расположенные по соседству активы — месторождение Marillana, резервы которого оцениваются в 378 млн. т руды с содержанием железа 60,5-61,5% и Ophthalmia, которое располагает около 341 млн. т сырья с 59,5% Fe.

При этом MinRes сразу вкладывает в проект $82 млн. для начала строительства ГОКов и железнодорожной ветки длиной 320 км до Порт-Хедланда. Участники проекта также намерены построить в этом порту два причала, хотя пока не имеют разрешения на такое строительство. Свою продукцию через Порт-Хедланд вывозят компании BHP, Fortescue Metals и Roy Hill, и свободного места там нет.

Логистика представляется самым сложным местом совместного проекта. Для начала MinRes и Brockman Iron планируют ежегодно добывать 25 млн. т железной руды, но если они смогут получить разрешение на строительство двух причалов, поставки могут возрасти до 50 млн. т в год.

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