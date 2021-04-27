ЕС снизил пошлины на турецкий г/к прокат

ЕС снизил пошлины на турецкий г/к прокат

Европейская комиссия установила окончательный размер антидемпинговых пошлин на горячекатаный прокат в рулонах, изготовленный металлургическими предприятиями Турции и импортируемый на территорию ЕС. Новый уровень пошлин несколько ниже предварительного, сообщает Fastmarkets.

Так, для Habas размер антидемпинговой пошлины составляет 4,7% (прежде - 4,8%), для Erdemir Group - 4,9% (5,4%), для Agir Haddecilik и Borcelik - 5,6% (5,9%), для Colakoglu и других турецких сталепроизводителей - 7,3%.

Меры начнут действовать с 10 июля и будут применяться в отношении металлопроката, соответствующего кодам таможенной классификации 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (TARIC 7225 19 10 90), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (TARIC 7225 40 60 90), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (TARIC 7226 19 10 90), 7226 91 91 и 7226 91 99.

Расследование в отношении турецкого металлопроката начато в мае 2020 года, инициатор - ассоциация Eurofer. О введении временных пошлин в ЕС объявили в начале января. Их размер варьировался от 4,8% до 7,6%.


МинПром по материалам МеталлСервис

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