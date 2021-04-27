Накопительная пенсия не вызывает доверия у экс-министра Ревы

Накопительная пенсия в том виде, в котором ее навязывает украинцам нынешняя власть, не вызывает доверия у бывшего министра соцполитики Андрея Ревы. Почему он не доверяет посулам своих преемников из Минсоцполитики, бывший чиновник рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

Андрей Рева говорит, что, он, как и любой человек, задумывается о своем обеспечении в старости. У него есть некоторые накопления. Однако Рева не торопится вкладывать эти деньги в какой-нибудь из частных пенсионных фондов. Несмотря на то, что все они обещают сберечь и приумножить накопления граждан.

"Я о пенсии беспокоюсь, но все свои накопления держу дома, они прописаны у меня в декларации", - сознался Рева.

Экс-министр назвал причины, почему он не доверяет накопительным фондам и не верит в накопительную пенсию

Первая причина. Люди постарше хорошо помнят, а возможно некоторые и сами стали жертвами гигантской аферы, провернутой со сбережениями в Сбербанке СССР . Миллионы людей там хранили свои сбережения, и все это пропало в одночасье. Получилось, что люди многие годы копили деньги, во всем себе отказывая, и после этого все пропало.

Вторая причина. В НБУ, который имеет самый большой корпоративный фонд среди 63-х негосударственных пенсионных фондов, бесследно пропали 900 миллионов гривен. Что уж тут говорить о более мелких и менее известных учреждениях.

"У НБУ, который по новому закону может быть госрегулятором, бесследно исчезло 900 млн грн. У самих сотрудников Нацбанка", - заметил Рева.

Третья причина. Даже если никто не украдет ваши сбережения, и они благополучно долежат до вашей старости, все равно их "съест" инфляция, считает Андрей Рева.

"Если бы мы с вами на 20 лет назад вернулись, и у нас была бы 1 тыс. грн, и вы бы стояли перед необходимостью отложить их на будущее, у вас было бы два пути. Первый – перевести их в доллары по курсу 5 грн за доллар в 200 долларов и положить их под подушку. Либо отдать в негосударственный пенсионный фонд. Если бы вы сегодня достали 200 долларов, перевели в гривны , получили бы на руки 5600 грн", - говорит бывший чиновник.

Однако, если бы эта сумма все 20 лет хранилась в гривнах, то за 20 лет инфляция превратила бы эту полновесную тысячу образца 2001 года в 381 гривну (если исходить из ее покупательной способности).

"Я не советую людям слушать аферистов, которые призывают их вкладывать в негосударственные пенсионные фонды", - подытожил бывший министр, который знает, о чем говорит.

Но как быть при этом простым украинцам, которым не оставляют выбора - отчислять деньги на накопительную пенсию или нет? Людей хотят насильственно заставить отчислять свои кровно заработанные в эти фонды. Ведь Минсоцполитики намерено уже в ближайшее время сделать отчисления в накопительную пенсию обязательными.