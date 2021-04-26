Apple объявила, что инвестирует в США $430 млрд за пять лет

Новый кампус в Северной Каролине позволит создать 3 тысячи рабочих мест.

Apple объявила, что инвестирует в США $430 млрд за пять лет
Фото: fainaidea.com

Корпорация Apple объявила, что инвестирует в США $430 млрд за пять лет до 2026 года. Помимо прочего, компания построит новый большой кампус.

Об этом пише Bloomberg.

По данным агентства, это на 20% больше, чем было запланировано ранее. Свой трехлетний инвестплан 2018 года на $350 млрд компания также перевыполнит.

Кампус в Северной Каролине обойдется более чем в $1 млрд и позволит создать 3 тысячи рабочих мест. Всего в США компания наймет дополнительно 20 тысяч работников.

Напомним, в 2024 году Аpple планирует начать производство электрокаров.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Запорожсталь профинансировала строительство кислородной станции в областной больницеЗапорожсталь профинансировала строительство кислородной станции в областной больнице
Google вошел в топ-25 крупнейших налогоплательщиков в УкраинеGoogle вошел в топ-25 крупнейших налогоплательщиков в Украине
Турбоатом поставит для Запорожской АЭС конденсатор за 500 млн грнТурбоатом поставит для Запорожской АЭС конденсатор за 500 млн грн
Налог на продажу недвижимости в Украине хотят сделать вышеНалог на продажу недвижимости в Украине хотят сделать выше
ГФС изъяла незаконно изготовленный бензин на миллион долларовГФС изъяла незаконно изготовленный бензин на миллион долларов
Блок рекламы


Похожие новости
Биткоин прекратил падение и опять пошел в рост: прогнозы аналитиковБиткоин прекратил падение и опять пошел в рост: прогнозы аналитиков
Из-за карантинных ограничений бюджет столицы недополучил 2,5 млрд грн в 2021 году, – КличкоИз-за карантинных ограничений бюджет столицы недополучил 2,5 млрд грн в 2021 году, – Кличко
45 стран выделили 2,1 млрд евро на создание конфайнмента ЧАЭС45 стран выделили 2,1 млрд евро на создание конфайнмента ЧАЭС
Укроборонпром в 2020 году заработал 2,5 млрд долл.Укроборонпром в 2020 году заработал 2,5 млрд долл.
В Минэкономики сообщили об ожидаемых убытках Нафтогаза на уровне 11,8 млрд грнВ Минэкономики сообщили об ожидаемых убытках Нафтогаза на уровне 11,8 млрд грн
Из-за теневого рынка нефтепродуктов Украина в 2021 году потеряет более 22 млрд грнИз-за теневого рынка нефтепродуктов Украина в 2021 году потеряет более 22 млрд грн
Владелец IKEA потратит €4 млрд на развитие проектов зелёной энергетикиВладелец IKEA потратит €4 млрд на развитие проектов зелёной энергетики
Совет НБУ одобрил перечисление в госбюджет 24,4 млрд гривен вместо 33 млрдСовет НБУ одобрил перечисление в госбюджет 24,4 млрд гривен вместо 33 млрд
Укрнафта отбилась от пени в 1,5 млрд долл. за срыв выплаты дивидендовУкрнафта отбилась от пени в 1,5 млрд долл. за срыв выплаты дивидендов
В понедельник опять начали расти цены на топливоВ понедельник опять начали расти цены на топливо
Последние новости
Подгружаем последние новости