Корпорация Apple объявила, что инвестирует в США $430 млрд за пять лет до 2026 года. Помимо прочего, компания построит новый большой кампус.

Об этом пише Bloomberg.

По данным агентства, это на 20% больше, чем было запланировано ранее. Свой трехлетний инвестплан 2018 года на $350 млрд компания также перевыполнит.

Кампус в Северной Каролине обойдется более чем в $1 млрд и позволит создать 3 тысячи рабочих мест. Всего в США компания наймет дополнительно 20 тысяч работников.

Напомним, в 2024 году Аpple планирует начать производство электрокаров.