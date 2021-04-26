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2021-04-26
Apple объявила, что инвестирует в США $430 млрд за пять лет
Новый кампус в Северной Каролине позволит создать 3 тысячи рабочих мест.
Фото: fainaidea.com
Корпорация Apple объявила, что инвестирует в США $430 млрд за пять лет до 2026 года. Помимо прочего, компания построит новый большой кампус.
Об этом пише Bloomberg.
По данным агентства, это на 20% больше, чем было запланировано ранее. Свой трехлетний инвестплан 2018 года на $350 млрд компания также перевыполнит.
Кампус в Северной Каролине обойдется более чем в $1 млрд и позволит создать 3 тысячи рабочих мест. Всего в США компания наймет дополнительно 20 тысяч работников.
Напомним, в 2024 году Аpple планирует начать производство электрокаров.