Биткоин прекратил падение и опять пошел в рост: прогнозы аналитиков

После того, как биткоин обвалился с высоты в почти 65 тысяч долларов до 47,5 тысячи, главная криптовалюта опять стала набирать цену. Сегодня, 26 апреля, он напористо идет вверх. За 14 часов новых суток биткоин вернул себе около 7 тысяч долларов.

Биткоин опять пошел в рост: что говорят о колебаниях криптовалюты аналитики

Новейшая история биткоина стремительна и драматична. Еще недавно, в середине апреля, он решительно пробил 60-тысячный потолок и дерзко устремился вверх. Однако, подобравшись вплотную к 65 тысячам, главная криптовалюта вдруг принялась резко сдавать позиции. Ее падение было не менее стремительным, чем восхождение.

После того, как биткоин опустился ниже 50 тысяч, многие инвесторы запаниковали и стали подумывать, не слишком ли они доверили свое обеспеченное будущее цифровой валюте. Его резкое падение связывают с несколькими заявлениями о запрете денежных расчетов в криптовалюте, прозвучавшими от правительств некоторых стран.

А тут еще и президент США Байден заявил, что надо бы повысить налоги гражданам, чьи заработки превышают миллион долларов. Все это напугало биткоин, и он пополз вниз.

Биткоин опять пошел в рост: что говорят о колебаниях криптовалюты аналитики

Однако с началом новой недели он опять стал отвоевывать свои прежние позиции. Очередные тысячные отметки, которые он сегодня преодолевает, напоминают мелькание цифр этажей в скоростном лифте, поднимающемся на верхушку небоскреба.

По состоянию на 14:00 26 апреля он колебался около 54,4 тысячи и, похоже, падать вниз не собирается.

"Успешный прорыв и закрытие торгов выше уровня $53,5 тыс. могут спровоцировать сильное движение вверх. В данном случае цена, вероятно, поднимется выше уровней $54,5 тыс. и $55 тыс. в ближайшее время", — говорит старший специалист по криптовалютам и финансовым рынкам в компании Forex Ааюш Джиндал.

Этот же эксперт считает, что сейчас для биткоина настал момент истины. Если ему не удастся закрепиться на отметке 53,2-53,5 тысячи долларов, он может обвалиться опять. И тогда опять придется ждать новой волны, которая вынесет его вверх. Очевидно, уже завтра будет понятно, удалось ли биткоину набрать скорости для взлета, или пока ему придется остаться здесь, на земле.


Марченко Любов, Тудей

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