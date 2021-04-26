Биткоин прекратил падение и опять пошел в рост: прогнозы аналитиков

После того, как биткоин обвалился с высоты в почти 65 тысяч долларов до 47,5 тысячи, главная криптовалюта опять стала набирать цену. Сегодня, 26 апреля, он напористо идет вверх. За 14 часов новых суток биткоин вернул себе около 7 тысяч долларов.

Новейшая история биткоина стремительна и драматична. Еще недавно, в середине апреля, он решительно пробил 60-тысячный потолок и дерзко устремился вверх. Однако, подобравшись вплотную к 65 тысячам, главная криптовалюта вдруг принялась резко сдавать позиции. Ее падение было не менее стремительным, чем восхождение.

После того, как биткоин опустился ниже 50 тысяч, многие инвесторы запаниковали и стали подумывать, не слишком ли они доверили свое обеспеченное будущее цифровой валюте. Его резкое падение связывают с несколькими заявлениями о запрете денежных расчетов в криптовалюте, прозвучавшими от правительств некоторых стран.

А тут еще и президент США Байден заявил, что надо бы повысить налоги гражданам, чьи заработки превышают миллион долларов. Все это напугало биткоин, и он пополз вниз.

Однако с началом новой недели он опять стал отвоевывать свои прежние позиции. Очередные тысячные отметки, которые он сегодня преодолевает, напоминают мелькание цифр этажей в скоростном лифте, поднимающемся на верхушку небоскреба.

По состоянию на 14:00 26 апреля он колебался около 54,4 тысячи и, похоже, падать вниз не собирается.

"Успешный прорыв и закрытие торгов выше уровня $53,5 тыс. могут спровоцировать сильное движение вверх. В данном случае цена, вероятно, поднимется выше уровней $54,5 тыс. и $55 тыс. в ближайшее время", — говорит старший специалист по криптовалютам и финансовым рынкам в компании Forex Ааюш Джиндал.

Этот же эксперт считает, что сейчас для биткоина настал момент истины. Если ему не удастся закрепиться на отметке 53,2-53,5 тысячи долларов, он может обвалиться опять. И тогда опять придется ждать новой волны, которая вынесет его вверх. Очевидно, уже завтра будет понятно, удалось ли биткоину набрать скорости для взлета, или пока ему придется остаться здесь, на земле.