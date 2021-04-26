Спиртзавод в Полтавской области, от которого дважды отказались покупатели, в третий раз выставили на приватизацию

Фонд государственного имущества в третий раз выставил на приватизацию Вишняковский спиртзавод.

Об этом сообщается на приватизационном сайте фонда.

Аукцион по продаже спиртного производства Вишняковского места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт" проводили уже дважды.

Впервые 18 декабря предприятие продали за 234 млн гривен. Это должна была быть рекордная сумма для приватизации спиртзаводов, но покупатель - ООО "РесурсПромЗапад" - не прибыл для заключения договора купли-продажи.

4 марта завод продали во второй раз - за 101,2 млн гривен, но покупатель - ООО "Спирит этил" - также не захотел платить.

Третья попытка продать Вишняковский спиртзавод, который находится в селе Вишняки Хорольского района Полтавской области, состоится 21 мая. Стартовая цена - 21,2 млн гривен.

Предприятие, основанное в 1776 году, владеет зданиями и сооружениями общей площадью 9 357,8 м?, среди которых: производственные корпуса, материальные склады, админздания, цеха, мастерские и тому подобное. Общая площадь земельных участков - 8,8739 га.