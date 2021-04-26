Спиртзавод в Полтавской области, от которого дважды отказались покупатели, в третий раз выставили на приватизацию

Стартовая цена - 21 млн гривен.

Спиртзавод в Полтавской области, от которого дважды отказались покупатели, в третий раз выставили на приватизацию
Фото: privatization.gov.ua

Фонд государственного имущества в третий раз выставил на приватизацию Вишняковский спиртзавод.

Об этом сообщается на приватизационном сайте фонда.

Аукцион по продаже спиртного производства Вишняковского места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт" проводили уже дважды.

Впервые 18 декабря предприятие продали за 234 млн гривен. Это должна была быть рекордная сумма для приватизации спиртзаводов, но покупатель - ООО "РесурсПромЗапад" - не прибыл для заключения договора купли-продажи.

4 марта завод продали во второй раз - за 101,2 млн гривен, но покупатель - ООО "Спирит этил" - также не захотел платить.

Третья попытка продать Вишняковский спиртзавод, который находится в селе Вишняки Хорольского района Полтавской области, состоится 21 мая. Стартовая цена - 21,2 млн гривен.

Предприятие, основанное в 1776 году, владеет зданиями и сооружениями общей площадью 9 357,8 м?, среди которых: производственные корпуса, материальные склады, админздания, цеха, мастерские и тому подобное. Общая площадь земельных участков - 8,8739 га.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Запорожсталь профинансировала строительство кислородной станции в областной больницеЗапорожсталь профинансировала строительство кислородной станции в областной больнице
Google вошел в топ-25 крупнейших налогоплательщиков в УкраинеGoogle вошел в топ-25 крупнейших налогоплательщиков в Украине
Турбоатом поставит для Запорожской АЭС конденсатор за 500 млн грнТурбоатом поставит для Запорожской АЭС конденсатор за 500 млн грн
Налог на продажу недвижимости в Украине хотят сделать вышеНалог на продажу недвижимости в Украине хотят сделать выше
Укрнафта отбилась от пени в 1,5 млрд долл. за срыв выплаты дивидендовУкрнафта отбилась от пени в 1,5 млрд долл. за срыв выплаты дивидендов
Блок рекламы


Похожие новости
Две страховые компании добровольно отказались от лицензий — НБУДве страховые компании добровольно отказались от лицензий — НБУ
Приватизацию первой тюрьмы снова отложили из-за отсутствия заявокПриватизацию первой тюрьмы снова отложили из-за отсутствия заявок
Херсонский завод "Судмаш" выставили на приватизациюХерсонский завод "Судмаш" выставили на приватизацию
Квартиры в Киеве: сколько покупатели отдали в марте за новое жильеКвартиры в Киеве: сколько покупатели отдали в марте за новое жилье
Хозсуд Донецкой области открыл производство по делу о банкротстве компании ИСДХозсуд Донецкой области открыл производство по делу о банкротстве компании ИСД
Фонд госимущества продал Луцкий спиртзавод за 108 млн гривенФонд госимущества продал Луцкий спиртзавод за 108 млн гривен
Только каждый третий заемщик monobank успевает погасить долг в рамках льготного периодаТолько каждый третий заемщик monobank успевает погасить долг в рамках льготного периода
Бывший завод "Трансмаш" в Кривом Роге выставили на приватизациюБывший завод "Трансмаш" в Кривом Роге выставили на приватизацию
Приватизацию первой тюрьмы перенесли на апрель из-за отсутствия спросаПриватизацию первой тюрьмы перенесли на апрель из-за отсутствия спроса
В Харькове городскую поликлинику выставили на продажуВ Харькове городскую поликлинику выставили на продажу
Последние новости
Подгружаем последние новости