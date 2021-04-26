В РоSSии начали готовиться к запрету на экспорт бензина

Несмотря на скепсис участников рынка по поводу идеи ограничения экспорта бензина, правительство начинает формальную подготовку к его введению. По данным “Ъ”, Белый дом готовится внести бензин в перечень товаров, экспорт которых может быть временно ограничен. Это даст властям возможность оперативно ввести запрет, если такое решение будет принято. Крупнейший экспортер бензина сейчас — "Сургутнефтегаз".



Правительство поручило Минэнерго подготовить проекты актов об установлении временного экспорта «отдельных видов нефтепродуктов», следует из протокола совещания у вице-премьера Александра Новака от 21 апреля (копия есть у “Ъ”). Речь идет о том, чтобы в случае необходимости Белый дом смог оперативно запретить экспорт бензина в страны за пределами ЕАЭС.



Согласно тексту протокола правительство решило включить бензин в перечень товаров, которые "существенно важны для внутреннего рынка, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта".



Такой перечень устанавливается постановлением правительства №877 от 15 декабря 2007 года. Перечень возник, поскольку в 2007 году в РФ наблюдался значительный рост цен на продовольственные товары (зерно, молочную продукцию, растительные масла), напоминает управляющий партнер юркомпании "Позиция права" Егор Редин. Он отмечает, что само по себе включение бензина в перечень не влечет последствий, но позволяет быстро ввести ограничительные меры в будущем.



