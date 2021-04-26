Чернобыльская АЭС получила лицензию на эксплуатацию нового ядерного хранилища

В понедельник, 26 апреля, в Чернобыльской зоне официально ввели в эксплуатацию хранилище отработанного ядерного топлива сухого типа ХОЯТ-2.

Церемония вручения лицензии на эксплуатацию хранилища состоялась при участии президента Владимира Зеленского.

Во время своего выступления он сказал, что Украина стремится "трансформировать территорию отчуждения в территорию возрождения".

Ввод в эксплуатацию ядерного могильника - один из первых шагов на этом пути. "Сегодня будет получена лицензия на эксплуатацию нового хранилища современного типа, более экологичного, более безопасного, которое имеет срок эксплуатации до 100 лет. Это совместный проект Украины и ее международных партнеров, который продолжался более 10 лет", - сказал Зеленский.

Он сказал, что это знаковый шаг для безопасности в Чернобыльской зоне.

"Долго строили, важно, что завершили. Это большой день", - сказал он.

Коллегия Государственной инспекции ядерного регулирования одобрила решение о выдаче лицензии ГСП "Чернобыльская АЭС" на эксплуатацию хранилища отработанного ядерного топлива на прошлой неделе. Лицензия подтверждает, что процесс обращения с отработанным ядерным топливом в Украине может соответствовать требованиям МАГАТЭ и гарантировать экологическую безопасность территорий, на которых осуществляется этот процесс.

ХОЯТ-2 предназначено для приема, подготовки к хранению и непосредственно для долгосрочного хранения (в течение 100 лет) всего отработанного ядерного топлива Чернобыльской АЭС. Строительство ХОЯТ - 2 и перемещение в него всего отработанного ядерного топлива является одним из условий снятия с эксплуатации ЧАЭС.

Начало эксплуатации хранилища запланировано на третью декаду мая.

Напомним, что ХОЯТ-1 - хранилище "мокрого" типа ввели в эксплуатацию сразу после аварии, в 1986 году.

Во время эксплуатации Чернобыльской АЭС с 1971 по 2000 год на ее площадке накопилось более 21 тысячи единиц отработанных тепловыделяющих сборок ядерного топлива. Все они хранились в бассейне выдержки ХОЯТ-1.