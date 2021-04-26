Индия ввела окончательные антидемпинговые пошлины на листовой прокат из меди

Министерство торговли и промышленности Индии объявило о введении окончательных антидемпинговых пошлин на листовой прокат из меди и ее сплавов, импортируемый из шести стран – Китая, Малайзии, Непала, Таиланда, Шри Ланка и Южной Кореи.



Ставка пошлины для китайских компаний составила 42-618 долл. за т, для малайзийских - 828-1077 долл. за т, непальских - 429-478 долл. за т, таиландских - 144-440 долл. за т, ланкийских - 720 долл. за т и корейских – от нуля до 651 долл. за т. Ограничениям подверглись как производители, так и торговые компании.



Расследование по импорту листового проката из меди и ее сплавов стартовало в Индии в апреле 2020 г. Его инициатором выступила местная компания Agrawal Metal Works.



