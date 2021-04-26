Украина резко нарастила экспорт мазута

Украина резко нарастила экспорт мазута

В первом квартале 2021 года на внешние рынки было отправлено 71,8 тыс. тонн мазута против 15,2 тыс. тонн за январь-март 2020 года. Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает enkorr.

При этом Кременчугский НПЗ экспортировал накопленных ранее 60,4 тыс. тонн ресурса. Напомним, "Укртатнафта" в прошлом году отказалась от выпуска мазута в пользу производства дорожного битума, спрос на который возрос в связи с активизацией дорожного строительства в стране.

Еще в январе-марте 11,4 тыс. тонн мазута пришлось на экспортные поставки государственной "Укргаздобычи".

Экспорт промежуточных продуктов переработки – риформата, бензолсодержащей фракции и рафината – в первом квартале сократился.

За отчетный период государственная компания "Укргаздобыча" снизила экспорт бензолсодержащей фракции на 14%, до 20 тыс. тонн, и сохранила на прошлогоднем уровне поставки на внешние рынки риформата объемом 19,4 тыс. тонн.

Всего экспорт продуктов нефтепереработки из Украины в первом квартале увеличился на 50%, до 111,2 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (74 тыс. тонн).

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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