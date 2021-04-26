Покупка криптовалют негативно сказывается на личной жизни инвесторов — опрос

Покупка криптовалют неблагоприятно сказалась на личной жизни большинства инвесторов. Об этом говорится в опросе SurveyMonkey, проведенном для Tech Domains, пишет investing.

Фото: cryptograph.life

Что говорят инвесторы

Порядка 60% опрошенных держателей цифровых валют признались, что их инвестиции или уверенность в этой сфере негативно сказались на отношениях с другими людьми.

Это влияние связано с размером вложений: в числе тех, кто вложил в крипту только 10% капитала, на испортившиеся отношения пожаловались 25%, те, кто вложил от 10% до 25%, сталкивались с непониманием уже в 73% случаев, среди инвестировавших 50?75% состояния этот показатель увеличивался до 94%.

У тех, кто потратил от 75% накоплений, личная жизнь портилась в 100% случаев, отмечает Bloomberg.

Как говорит старший аналитик Oanda Asia-Pacific Джеффри Халли, волатильность токенов ведет к стрессу, если один из партнеров верит в будущий успех, а второй в нем сомневается.

Помимо этого, «деньги и жадность развращают, а если один человек станет миллионером или потеряет все, восприятие обеих сторон по отношению друг к другу может измениться».