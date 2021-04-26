Начальная цена продажи пула активов банка «Финансовая инициатива» равен 740 миллионам

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставит на продажу на открытом электронном аукционе пул активов банка «Финансовая иницатива» с начальной ценой 740 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Фото: ukrinform.ru

Характеристика активов

Пул активов состоит из 42 прав требования по кредитным договорам, которые заключены с юридическими лицами. Часть кредитов находится в залоге Национального банка Украины.

Активы в составе пула связаны с одним владельцем — акционером банка. В частности, пять крупнейших заемщиков, чья доля составляет 23% номинальной стоимости кредитного портфеля, являются связанными лицами.

По состоянию на 1 апреля 2021 года все заемщики — действующие предприятия, кроме одного — банкрота.

Общая сумма задолженности по кредитам в составе пула — 20,7 млрд грн. Из них 62% составляют «тело» кредита, а 38% — начисленные, но не полученные проценты. По всем кредитам изъяты документы в ходе уголовного производства.

В обеспечении по кредитам — нежилая и коммерческая недвижимость общей площадью около 77 тыс. кв. м, сельскохозяйственные товары и оборудование. Объекты недвижимости расположены преимущественно в Ивано-Франковске, Львовской, Сумской, Черниговской и Луганской областях. Балансовая стоимость всего обеспечение — 91,3 млн грн.

Начальная цена лота — 740 млн грн.

Ранее все эти активы уже выставлялись на продажу — индивидуально и дважды в составе пула, с постепенным снижением цены на 80%, однако пока не проданы.

Когда и как пройдут торги

Торги пройдут по голландской модели аукциона, открыто и прозрачно. Организатор торгов — ООО «Эксито Партнерс и Коэн Украина», является дочерней компанией одного из мировых лидеров по продаже активов и привлечены Фондом как международный консультант.

Торги состоятся 21 мая 2021 года на площадке EP Liquid.

Участие в торгах могут принять как юридические, так и физические лица, кроме заемщиков и поручителей по кредитам. Для этого необходимо заблаговременно зарегистрироваться согласно правилам аукциона. Все средства, полученные от продажи активов неплатежеспособных банков, Фонд направляет на расчеты с их кредиторами.