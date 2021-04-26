Колебания цены Ethereum резко возросли. Причина — заявления Джо Байдена

Активный рост стоимости криптовалюты Ethereum, который наблюдался на протяжении нескольких недель, сменился резким колебанием ее цены. С $2516 в начале прошлой недели монета откатилась до $2105, а на момент написания новости Ethereum вернулся до уровня $2460, пишет psm7.com.

Фото: justetf.com

Такое движение котировок, скорее всего, является не трендом, а временной корректировкой курса.

Что произошло

Причиной значительных колебаний курса криптовалюты стала инициатива президента США Джо Байдена, который в рамках борьбы с социальным неравенством в американском обществе объявил на прошлой неделе о планах повышения налогов для наиболее обеспеченных граждан страны. Однако заявления главы государства не только лишили рынок криптоактивов стабильности, но и негативно отразились на майнерах, чья рентабельность работы снизилась вслед за падающим курсом Ethereum.

На сайте overclockers.ru приведены сравнительные подсчеты финансовых потерь майнеров от колебаний курсов криптовалют. До заявления Байдена ферма из 8 флагманских видеокарт GeForce RTX 3080 приносила своему владельцу в среднем $87,77 в день, что равняется $2633 в месяц. Однако по состоянию на 24 апреля такая же ферма «зарабатывала» уже $61,41 в сутки, или $1842 в месяц.

Нетрудно подсчитать, что потери майнеров составляют 30%.

Таким образом, рынок криптовалют по-прежнему демонстрирует значительную зависимость от внешних факторов, а заявления политиков могут весьма болезненно отражаться на динамике стоимости основных криптоактивов.

Контекст

В пятницу, 23 апреля, биткоин и другие основные криптовалюты резко упали в цене. Причина — предложенный президентом США Джо Байденом закон о повышении до 43,4% налога на прирост капитала. Именно он спровоцировал на рынке волну продаж инвестиционных активов.

На момент написания новости стоимость первой криптовалюты составляла $48,687, снижение котировок таким образом превысило 8%.

Ethereum также потерял позиции, стоимость монеты опустилась до отметки $2,211, снизившись более чем на 12%.

XRP, пятая по величине криптовалюта, упала почти на 19%.

В интерактивной таблице «Минфина» курсы основных криптовалют выглядели так: