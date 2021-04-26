Порты Украины за 3 месяца сократили количество обработанных судов на 16,1%

Порты Украины за 3 месяца сократили количество обработанных судов на 16,1%

Морские порты Украины в январе-марте 2021 года сократили количество обработанных судов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,1%, или на 450 судов - до 2341.

В частности, морпорты обработали следующее количество судов: Измаил - 615; Николаев - 385; Черноморск - 375; Одесса - 284; Пивденный - 242; Мариуполь - 134; Херсон - 119; Ольвия - 68; Рени - 64; Бердянск - 36; Усть-Дунайск - 1; Белгород-Днестровский - 1.

Морпорты в марте обработали 842 судна. В частности, Измаильский порт обработал 203 судна, Николаевский - 141, Черноморский - 138, Одесский - 97, Пивденный - 90, Мариупольский - 52, Херсонский - 47, Ренийский - 24, Ольвия - 18, Бердянский - 13, Белгород-Днестровский - 1.

МинПром по материалам uaprom.info

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