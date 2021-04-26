Е-резиденты Эстонии пополнили бюджет страны на 17,5 миллиона евро только за 2020 год

В 2020 году компании, созданные в Эстонии электронными резидентами, выплатили около 17,5 млн евро налогов, что на треть больше, чем в 2019 году. За шесть лет программа электронного резидентства увеличила государственный бюджет страны примерно на 54 млн евро, пишет издание Estonian World.

Е-резиденты Эстонии пополнили бюджет страны на 17,5 миллиона евро только за 2020 год
Фото: immigrant.today

Что принесло Эстонии е-резидентство

Этот результат является рекордным по прямому экономическому воздействию программы эстонского резидентства, запущенной в 2014 году, сообщает prian.ru.

За шесть лет программа электронного резидентства увеличила государственный бюджет страны примерно на 54 млн евро.

Наибольший вклад в национальный бюджет в 2020 году поступил от компаний, принадлежащих электронным резидентам из США, Финляндии, Швеции, РоSSии и Украины.

Лаури Хаав, управляющий директор программы электронного резидентства, считает, что рекордный результат позволяет ставить еще более амбициозные цели. По его словам, экономический эффект от программы растет быстрыми темпами в основном из-за двух тенденций:

  • компании, созданные электронными резидентами, продолжают расти и расширяться;
  • электронные резиденты создают ежегодно тысячи новых компаний, некоторые из них могут стать международными историями успеха.

«За последние три года почти 20% всех частных компаний с ограниченной ответственностью, зарегистрированных в Эстонии, были учреждены электронными резидентами. Кроме того, программа внесла значительный вклад в расширение и диверсификацию экономики Эстонии», — говорится в заявлении Хаава.

Контекст

Эстонская программа электронного резидентства была запущена в декабре 2014 года с целью предоставить иностранным гражданам безопасный доступ к электронным услугам, предлагаемым в экосистеме электронного управления Эстонии. Всем электронным резидентам выдаются цифровые идентификационные карты, позволяющие подписывать документы цифровой подписью и входить в порталы электронных услуг, а также в другие информационные системы, распознающие эстонскую идентификационную карту.

С момента запуска программы Эстония приняла более 80 тыс. электронных резидентов, которые, в свою очередь, создали более 16 тыс. компаний в Эстонии.

Электронное резидентство не дает гражданства, налогового резидентства, вида на жительство или разрешения на въезд в Эстонию или Европейский Союз.

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