Сеть украинских вузов слишком большая и неэффективная — Всемирный банк

Сеть государственных учреждений высшего образования в Украине, состоящая из 231 вуза, слишком большая и неэффективная. Об этом говорится в проекте Всемирного банка, который включен для рассмотрения Советом директоров банка и предусматривает предоставление Украине $200 млн для улучшения системы высшего образования, сообщает Интерфакс-Украина.

Сеть украинских вузов слишком большая и неэффективная — Всемирный банк
Фото: shkola.obozrevatel.com

Ключевые маркеры отчета Всемирного банка

Во Всемирном банке отмечают, что сеть государственных учреждений высшего образования в условиях сокращения населения является неэффективной и создает проблемы как для ее финансовой устойчивости, так и для качества услуг.

Также во Всемирном банке сообщают, что украинское правительство определилось с необходимостью создания стимулов для оптимизации огромной сети вузов с использованием подхода «снизу-вверх».

«В последние годы их количество сократилось на 25%, включая колледжи и отраслевые техникумы, которые были «фабриками дипломов», но еще многое предстоит сделать», — подчеркивают во Всемирном банке.

  • Примерно 60% академических вузов обучают меньше чем 5000 студентов.
  • В Украине также более 300 государственных колледжей и техникумов, в которых в среднем учатся примерно 550 студентов.
  • Большинство вузов и колледжей/техникумов (почти 75%) юридически подчинены Министерству образования и науки Украины.

Эксперты Всемирного банка также отмечают низкую прозрачность системы и плохую обратную связь. В частности, 85% украинской молодежи планируют получить высшее образование, однако этот высокий спрос плохо отражается на информации о доступных вариантах образования и результатах трудоустройства, оставляя студентов и их семьи вне информации при принятии важного решения о переходе к высшему образованию.

Что рекомендуют специалисты Всемирного банка

По мнению специалистов Всемирного банка, Украине нужна дальнейшая агрегация университетов с дифференциацией и диверсификацией их типов (таких как исследовательские, профессиональные, преподавательские) и оптимизация их географической зоны охвата.

«Для того, чтобы эффективно провести такие мероприятия с привлечением самих вузов, необходимые институциональные аудиты для каждого из них», — отмечают в банке.

  • Ожидается, что в случае положительного принятия решения Украина сможет получить заем Всемирного банка в размере $200 млн, которые должны быть потрачены на улучшение системы высшего образования в Украине.

Реализация проекта рассчитана на шесть лет. Ответственным за реализацию будет назначено Министерство образования и науки.

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