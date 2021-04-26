Банки выдали 1,2 миллиарда кредитов под портфельные гарантии

По состоянию на 1 апреля по государственным гарантиям на портфельной основе банки выдали бизнесу 891 кредит на 1,193 млн грн.

Банки выдали 1,2 миллиарда кредитов под портфельные гарантии
Фото: epravda.com.ua

По состоянию на 1 апреля по государственным гарантиям на портфельной основе банки выдали бизнесу 891 кредит на 1,193 млн грн. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

По данным Минфина, при этом обязательства по основному долгу, частично обеспеченные госгарантиями на портфельной основе, составляли 574 млн грн.

Это составляет 15% от общего лимита гарантий, предоставленных в прошлом году (3,93 млрд грн).

Кто из банков выдал больше всего

Больше всего кредитов выдал Приватбанк — 786 на общую сумму 723 млн гривен.

Среди регионов по сумме выданных кредитов по программе лидирует Волынская область — 110. Только на один меньше таких кредитов выдали на Днепропетровщине — 109, в Одесской области — 83.

Больше всего кредитов предоставлено в сфере оптовой и розничной торговли и ремонта автотранспорта — 432 (36%), а также в сельском хозяйстве 288 — (24%).

Напомним

В марте к программе присоединились еще два банка — Ощадбанк и Кредитвест банк.

В правительственной программе по предоставлению кредитных госгарантий микро-, малому и среднему бизнесу на портфельной основе пока участвуют 11 банков, среди которых 4 государственные.

На портфельные гарантии из госбюджета в прошлом году было выделено почти 4 млрд грн, а портфель таких кредитов может достичь 7,8 млрд грн.

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