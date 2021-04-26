В Турции введут законодательное регулирование рынка криптовалют

Глава центробанка Турции Шахап Кавджиоглу заявил, что Министерство финансов планирует представить правила регулирования криптовалют в течение ближайших двух недель. Возможность полного запрета цифровых активов исключена, сообщает Decrypt.

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Что планирует внедрить турецкий центробанк

«Вы ничего не можете решить, просто запретив криптовалюту, и мы не собираемся этого делать», — заявил Шахап Кавджиоглу.

Деталей предполагаемого регулирования председатель ЦБ не уточнил, но намекнул, что принятые изменения прояснят юридическое понятие криптовалют и определит, как учреждения должны их хранить.

Необходимость введения нормативных правил Кавджиоглу объяснил тем, что «тревожно большое» количество денежных средств покидает страну через цифровые активы. При этом глава центробанка признал, что не располагает подтверждающими это достоверными цифрами.

По словам Кавджиоглу, недавнее решение регулятора запретить платежным системам иметь дело с виртуальными валютами было необходимо для восстановления государственного контроля над сектором.

Напомним

Как писал «Минфин», турецкую криптобиржу Thodex заподозрили в экзит-скаме после неожиданного прекращения торгов. Полиция в рамках расследования уже задержала 62 человека, связанных с платформой.

Центральный банк Турции ввел запрет на использование криптовалют для оплаты товаров и услуг. Запрет вступит в силу 30 апреля. Об этом говорится в решении центробанка, опубликованном в официальной газете T.C. Resm? Gazete.