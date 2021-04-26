В текущем году Украина соберет более 70 млн тонн зерна

По прогнозам ученых Института аграрной экономики, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 2021 году составит 70,7 млн тонн, что на 8,8% превысит показатель 2020 года в 65 млн тонн.



После рекордного 2019 года это будет второй по объемам производства зерна показатель за время независимости Украины, сообщил директор Института академик НААН Юрий Лупенко.



По его словам, увеличение валового сбора зерна будет произойдет преимущественно за счет достижения рекордных урожаев озимой пшеницы – на уровне 28,5 млн тонн и озимого ячменя – 3,95 млн тонн, а также увеличения до 31,1 млн тонн урожая кукурузы. Также Лупенко отметил, что высокую долю в новом урожае сохраняет и яровой ячмень, валовой сбор которого в 2021 году составит 4,4 млн тонн.



Объемы озимых зерновых вырастут наиболее ощутимо среди всех сельскохозяйственных культур – на 15,9% против 2020 года. При этом урожаи увеличатся по всем культурам –пшеница, рожь и ячмень. По яровым зерновым рост составит 3,1%, по зернобобовым – 8,7%.



В то же время, уменьшение урожая среди зерновых культур ожидается только по четырем основным культурам – по овсу (-19,5%), просу (-17,7%), рису (-8,3%) и яровому ячменю (-1,4%).



Как отметил глава Института аграрной экономики, положительная динамика производства продукции озимых культур будет достигнута за счет увеличения посевных площадей, которые по пшенице возрастут на 360 тыс. га, ржи - на 31,5 тыс. га, ячменя - на 77 тыс. га, а также повышения урожайности этих культур.



По прогнозным оценкам ученых Института, с 1 га будет собрано 42,5 центнера пшеницы, 31 центнер ржи и 36,6 центнера ячменя. В то же время спад производства по названным выше культурам прогнозируется почти исключительно за счет уменьшения посевных площадей.



"Объемы валового сбора по зерновым культурам рассчитывался преимущественно по среднему сценарию, тогда как по оптимистическому сбор зерна может составить 80 млн тонн, а по пессимистическому – 67,7 млн тонн. Окончательный результат будет формироваться в зависимости от погодных условий года, и вполне вероятно, может увеличиться в пользу оптимистического прогнозу", – подытожил Лупенко.

