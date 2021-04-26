Один из крупнейших онлайн-брокеров США прекратил работать в РоSSии

Популярная брокерская компания из США Interactive Brokers (IB) прекратила сотрудничество с местными партнерами и ушла из РоSSии, пишет liga.net со ссылкой на источники на рынке.

Фото: fin-plan.org

Что произошло

Официальная причина не указывается, но некоторые роSSийские брокеры, работавшие с IB, предупредили клиентов, что компания столкнулась с претензиями американского регулятора — Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Та подозревала IB в недостаточном контроле и борьбе с отмыванием денег со стороны клиентов.

РоSSийские клиенты по закону не могли открывать счета напрямую у IB, а потому обращались к отечественным компаниям-посредникам.

Теперь роSSийским брокерам придется закрыть счета, открытые у американской компании Interactive Brokers. Такое требование озвучил сам американский брокер. Представитель IB также сообщил, что компания ограничивает открытие неперсонифицированных счетов.

Так, в пятницу, 23 апреля, брокер «Атон» распространил среди клиентов сообщение, в котором указал, что «IB после штрафа регулятора начал ограничивать работу с Россией и другими странами с определенным уровнем риска и требует закрыть существующие счета ATON Trading». Компания предлагает клиентам сделать перевод на брокерский счет в «Атон».

Закрытие совместного проекта с IB подтвердили в пресс-службе брокерской компании. «Компания вынуждена пойти на такой шаг для обеспечения налоговой и правовой безопасности счетов клиентов, так как после штрафа регулятора Interactive Brokers начал ограничивать работу с Россией и некоторыми другими странами», — сообщил брокер. В «Атоне» добавили, что в ближайшее время готовятся запустить альтернативное решение для клиентов, «чтобы обеспечить им возможность самостоятельной торговли на глобальных рынках».

Подобное требование со стороны IB получил и «Универ Капитал», рассказал управляющий директор брокера Артем Лютик. «Требование выглядит как liquidation only, то есть ты должен распродать активы, после чего счет закрывается, а деньги выводятся на расчетный счет. У роSSийских брокеров есть альтернатива — это, например, брокеры Exante, Sova Capital, но у IB было преимущество в том, что они предоставляли сразу большой набор инструментов», — объясняет Лютик.

Ранее

Летом прошлого года The Wall Street Journal сообщил, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США и другие регулирующие органы оштрафовали IB на $38 млн за некорректную работу по противодействию отмыванию денег. Вскоре после этого брокер стал ограничивать работу с клиентами из РоSSии. В итоге в последнее время несколько брокеров полностью перестали работать с IB.

Что известно об Interactive Brokers

Это один из крупнейших онлайн-брокеров США , который активно работает на глобальном рынке. Компания основана еще в 1978 году и считается одной из самых стабильных.

Брокер предлагает достаточно низкие комиссии. Плата за покупку или продажу одной акции составляет всего $0,0035, но не менее $0,35 за операцию (здесь и далее «Минфин» приводит комиссию за операции на фондовых рынках США , комиссии на других биржах могут отличаться).

То есть если вы покупаете 2 акции, то заплатить придется не 0,7 центов, а минимальные 35. Вместе с тем ETF через Interactive Brokers можно покупать вообще без комиссии. Это единственный брокер, у которого есть такой бонус, у всех остальных комиссия за покупку ETF такая же, как и за покупку акций.

Еще одна приятная особенность IB — возможность раз в месяц выводить средства со своего счета без комиссии.

Недостаток брокера в достаточно высокой плате за обслуживание: $10 в месяц, а если на счету меньше $2 тыс., комиссия повышается до $20. Эта плата снижается на стоимость произведенных операций. К примеру, если за месяц вы 5 раз покупали акции, то заплатили за это $1,75, а ежемесячная комиссия будет снижена на эту сумму.