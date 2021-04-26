Мир выходит из кризиса: ключевые тезисы Весеннего собрания МВФ и Всемирного банка от главы НБУ
В Вашингтоне закончились Весеннее собрание МВФ и Всемирного банка, которые происходили в онлайн-формате. Основные тезисы этого собрания представил на своей странице в фейсбуке председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко.
Что обсуждалось
Традиционное Весеннее собрание было посвящено прогнозу мировых и региональных тенденций экономического развития, но в этом году — через призму анализа последствий пандемии сovid-19. От ее начала прошел уже год, но ее влияние на мировую экономику продолжает вызывать беспокойство.
«Сокращение экономической активности по скорости падения и синхронности процессов — беспрецедентное, а перспективы — не определены. С таким бэкграундом мировое сообщество ожидало это собрание», — отметил глава Нацбанка.
Выступая на Собрании, Кристалина Георгиева недаром назвала коронакризис переломным моментом и привела цитату Франклина Рузвельта, с чьим именем связывают выход США из Великой депрессии: «Точка в истории, на которой мы стоим, полна перспектив и опасностей».
«И действительно, в отличие от предыдущих Собраний, выступления участников содержали большое количество акцентов на имеющиеся противоречия в развитии глобальной экономики, то есть плюсы и минусы определенных процессов, что связано прежде всего с еще высоким уровнем неопределенности», — добавил Шевченко.
Ключевые тезисы Собрания
Мир выходит из кризиса
Глобальная экономика выдержала удар сovid-19 и имеет прочную опору. Ожидается, что коронакризис оставит меньше «шрамов», чем мировой финансовый кризис 2008 года. Но, по оценкам МВФ, если бы мир своевременно не принял соответствующих мер, сокращение экономической активности могло быть втрое больше.
По итогам 2020 года сокращение глобальной экономики составило 3,3%, что оказалось даже на 1,1 п. п. меньше, чем прогнозировалось в октябре. Это связывают со смягчением карантина, адаптацией экономик и вакцинированием.
Прогнозируется, что в 2021 году глобальная экономика вырастет на 6%, а в 2022-м — на 4,4%. В среднесрочной перспективе ожидается выход на уровень роста до 3,3%.
Для рынков позитивным сигналом стал факт роста экономических показателей прежде всего в Соединенных Штатах, частично стимулированное улучшением перспектив вакцинации и усилением инфляции.
Асинхронность экономического восстановления
В то же время коронакризис спровоцировал «десинхронизацию» процессов восстановления между странами с развитой экономикой и emerging markets, подчеркнул глава НБУ.
Ожидается, что развитые экономики восстановятся после кризиса сovid-19 быстрее, чем большинство стран с развивающейся экономикой. Связано это с их свободным доступом к прививкам и большими возможностями в проведении поддерживающей макроэкономической политики.
Emerging markets понесут значительные среднесрочные потери, в частности из-за медленных темпов вакцинации.
Далее — состояние американской экономики. «Хотя ее рост — хорошая новость, — сказал Шевченко, — однако мировые рынки обеспокоены тем, что быстрый и устойчивый рост долгосрочных процентных ставок Федрезерва может привести к более жестким финансовым условиям, что потенциально может навредить перспективам роста в emergin markets».
Глава центробанка привел слова экономиста МВФ Тобиаса Адриана, который отметил беспокойство инвесторов тем, что финансирование фискальной экспансии в США может привести к росту премий за риск срочности (компенсаций инвесторам за процентный риск). «Высказывались опасения, что это может привести к тенденции оттока капитала с развивающихся рынков emerging markets», — подчеркнул Шевченко.
Инфляция растет
Много внимания на Собрании уделялось росту инфляции. Ожидается, что цены на сырьевые товары, особенно нефть, в следующие месяцы еще больше укрепятся. Учитывая их рекордно низкие уровни в прошлом году, высокие цены должны механически поднимать индексы потребительских цен, а общая инфляция может стать нестабильной в течение ближайших месяцев.
По мнению Шевченко, в зоне риска опять же оказываются страны emerging markets, которые имеют значительные потребности в финансировании в этом году. Если инфляция вырастет, а расходы на заимствования продолжат расти, они могут столкнуться в будущем с проблемами финансирования.
Впрочем, волатильность должна быть кратковременной. Базовые прогнозы показывают возвращение инфляции к ее долгосрочному среднему показателю, что связывают с ослаблением этих тенденций и, в частности, высоким уровнем безработицы.
Глава НБУ акцентировал на том, что нынешний кризис вообще уникален.
«С одной стороны — неравенство доходов, вероятно, значительно возрастет из-за пандемии, с другой — в некоторых случаях именно карантин привел к значительному увеличению сбережений, например, из-за моратория на выплату займов», — подытожил Кирилл Шевченко.
«Зеленые финансы»
Развитие экологической экономики — вторая по приоритету задача после окончания кризиса в сфере здравоохранения. «Часто звучало, — добавляет Шевченко, — что инвестиции в „зеленую“ инфраструктуру нужны, чтобы смягчить изменения климата, укрепить социальную помощь и социальное страхование, остановить рост неравенства».
Визиткой этого Собрания можно назвать также диджитализацию и green recovery, сказал глава Нацбанка.
Во время собрания Нацбанк подписал соглашение с IFC о развитии «зеленых финансов», провел встречу с Риксбанком, темой которой, в частности, был опыт Швеции в развитии цифровой валюты.