Мир выходит из кризиса: ключевые тезисы Весеннего собрания МВФ и Всемирного банка от главы НБУ

В Вашингтоне закончились Весеннее собрание МВФ и Всемирного банка, которые происходили в онлайн-формате. Основные тезисы этого собрания представил на своей странице в фейсбуке председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

Фото: mof.gov.ua

Что обсуждалось

Традиционное Весеннее собрание было посвящено прогнозу мировых и региональных тенденций экономического развития, но в этом году — через призму анализа последствий пандемии сovid-19. От ее начала прошел уже год, но ее влияние на мировую экономику продолжает вызывать беспокойство.

«Сокращение экономической активности по скорости падения и синхронности процессов — беспрецедентное, а перспективы — не определены. С таким бэкграундом мировое сообщество ожидало это собрание», — отметил глава Нацбанка.

Выступая на Собрании, Кристалина Георгиева недаром назвала коронакризис переломным моментом и привела цитату Франклина Рузвельта, с чьим именем связывают выход США из Великой депрессии: «Точка в истории, на которой мы стоим, полна перспектив и опасностей».

«И действительно, в отличие от предыдущих Собраний, выступления участников содержали большое количество акцентов на имеющиеся противоречия в развитии глобальной экономики, то есть плюсы и минусы определенных процессов, что связано прежде всего с еще высоким уровнем неопределенности», — добавил Шевченко.

Ключевые тезисы Собрания

Мир выходит из кризиса

Глобальная экономика выдержала удар сovid-19 и имеет прочную опору. Ожидается, что коронакризис оставит меньше «шрамов», чем мировой финансовый кризис 2008 года. Но, по оценкам МВФ , если бы мир своевременно не принял соответствующих мер, сокращение экономической активности могло быть втрое больше.

По итогам 2020 года сокращение глобальной экономики составило 3,3%, что оказалось даже на 1,1 п. п. меньше, чем прогнозировалось в октябре. Это связывают со смягчением карантина, адаптацией экономик и вакцинированием.

Прогнозируется, что в 2021 году глобальная экономика вырастет на 6%, а в 2022-м — на 4,4%. В среднесрочной перспективе ожидается выход на уровень роста до 3,3%.

Для рынков позитивным сигналом стал факт роста экономических показателей прежде всего в Соединенных Штатах, частично стимулированное улучшением перспектив вакцинации и усилением инфляции.

Асинхронность экономического восстановления

В то же время коронакризис спровоцировал «десинхронизацию» процессов восстановления между странами с развитой экономикой и emerging markets, подчеркнул глава НБУ.

Ожидается, что развитые экономики восстановятся после кризиса сovid-19 быстрее, чем большинство стран с развивающейся экономикой. Связано это с их свободным доступом к прививкам и большими возможностями в проведении поддерживающей макроэкономической политики.

Emerging markets понесут значительные среднесрочные потери, в частности из-за медленных темпов вакцинации.

Далее — состояние американской экономики. «Хотя ее рост — хорошая новость, — сказал Шевченко, — однако мировые рынки обеспокоены тем, что быстрый и устойчивый рост долгосрочных процентных ставок Федрезерва может привести к более жестким финансовым условиям, что потенциально может навредить перспективам роста в emergin markets».

Глава центробанка привел слова экономиста МВФ Тобиаса Адриана, который отметил беспокойство инвесторов тем, что финансирование фискальной экспансии в США может привести к росту премий за риск срочности (компенсаций инвесторам за процентный риск). «Высказывались опасения, что это может привести к тенденции оттока капитала с развивающихся рынков emerging markets», — подчеркнул Шевченко.

Инфляция растет

Много внимания на Собрании уделялось росту инфляции. Ожидается, что цены на сырьевые товары, особенно нефть, в следующие месяцы еще больше укрепятся. Учитывая их рекордно низкие уровни в прошлом году, высокие цены должны механически поднимать индексы потребительских цен, а общая инфляция может стать нестабильной в течение ближайших месяцев.

По мнению Шевченко, в зоне риска опять же оказываются страны emerging markets, которые имеют значительные потребности в финансировании в этом году. Если инфляция вырастет, а расходы на заимствования продолжат расти, они могут столкнуться в будущем с проблемами финансирования.

Впрочем, волатильность должна быть кратковременной. Базовые прогнозы показывают возвращение инфляции к ее долгосрочному среднему показателю, что связывают с ослаблением этих тенденций и, в частности, высоким уровнем безработицы.

Глава НБУ акцентировал на том, что нынешний кризис вообще уникален.

«С одной стороны — неравенство доходов, вероятно, значительно возрастет из-за пандемии, с другой — в некоторых случаях именно карантин привел к значительному увеличению сбережений, например, из-за моратория на выплату займов», — подытожил Кирилл Шевченко.

«Зеленые финансы»

Развитие экологической экономики — вторая по приоритету задача после окончания кризиса в сфере здравоохранения. «Часто звучало, — добавляет Шевченко, — что инвестиции в „зеленую“ инфраструктуру нужны, чтобы смягчить изменения климата, укрепить социальную помощь и социальное страхование, остановить рост неравенства».

Визиткой этого Собрания можно назвать также диджитализацию и green recovery, сказал глава Нацбанка.

Во время собрания Нацбанк подписал соглашение с IFC о развитии «зеленых финансов», провел встречу с Риксбанком, темой которой, в частности, был опыт Швеции в развитии цифровой валюты.