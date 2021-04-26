Нацполиция разоблачили схему мошеннического завладения инвестиционными миллионами

Следователи Национальной полиции разоблачили схему мошеннического завладения более 96 млн гривен, которые предназначались для строительства офисного и жилого комплекса в Киеве . Об этом сообщили в Нацполиции.

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Детали

Во время досудебного расследования полицейские установили, что иностранная компания инвестировала более 96 млн гривен в строительство офисного и жилого комплекса в Подольском районе Киева .

Однако строительство не началось, а деньги присвоили несколько человек, которые обещали осуществить строительство комплекса.

23 апреля на территории города Киева и Киевской области проведен ряд санкционированных обысков.

В результате изъята документация о получении и дальнейшем движении средств, которые принадлежали инвестиционной компании, компьютерную технику и мобильные телефоны.

Досудебное расследование проводится по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. За незаконные сделки фигурантам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.