Цена палладия достигла рекордного показателя

Цена палладия в ходе торгов в пятницу превысила отметку $2900 за унцию, достигнув рекордного показателя. Об этом отмечает Trading Economics.

Фото: dengi.ua

Как изменилась стоимость

С начала апреля драгметалл подорожал более чем на 10% на фоне опасений относительно достаточности поставок.

Ужесточение норм регулирования выбросов автомобилей в Китае и странах Европы будет толкать вверх спрос на палладий, который используются в производстве автомобильных катализаторов.

Итоги торгов

Котировки июньских контрактов на платину на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) в 19:57 составляли $2856,5 за унцию, что на 0,5% превышает уровень на закрытие предыдущих торгов. Ранее в ходе сессии цена поднималась до $2928 за унцию.

Июльские контракты на платину подорожали на 2,3% — до $1235,3 за унцию.

Золото и серебро

Цена золота с поставкой в июне снизилась на 0,25% — до $1777,5 за унцию, майских контрактов на серебро — на 0,4%, до $26,07 за унцию.