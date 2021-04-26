Из-за карантинных ограничений бюджет столицы недополучил 2,5 млрд грн в 2021 году, – Кличко

Но они, по мнению мэра, дали результат.

Из-за карантинных ограничений бюджет столицы недополучил 2,5 млрд грн в 2021 году, – Кличко

Из-за карантинных ограничений бюджет Киева недополучил более 2,5 млрд грн с начала 2021 года. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил в эфире телеканала «Интер».

«В прошлом году город недополучил 5 миллиардов гривен поступлений в бюджет. За первый квартал этого года – уже более 2,5 миллиарда гривен. Это большие суммы. Но мы понимаем, что жизнь и здоровье людей остаются ключевым приоритетом», – сообщил Кличко.

Кличко отметил, что введенные карантинные ограничения дали результат и динамика заболеваемости в городе снизилась.

«Я могу сказать, что ограничения, которые мы ввели: на проезд в общественном транспорте, закрытие ресторанов и кафе, дали результаты. И мы сегодня имеем значительное снижение заболеваемости в городе», – пояснил лидер «УДАРа».

Вместе с тем он призвал быть бдительными и соблюдать правила карантина.

«Нам нельзя впадать в эйфорию и считать, что все вызовы уже позади. Вскоре будут праздники, Пасха. Я обратился ко всем конфессиям, если есть возможность, проводить богослужения в режиме онлайн. Если нет, придерживаться ключевых правил: температурный скрининг прихожан, один человек на 10 квадратных метров площади помещения, дезинфекция помещений и масочный режим», – резюмировал Кличко.

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